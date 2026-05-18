Dans l’émission « KieftJansenEgmondGijp », Wim Kieft revient sur le cas de Raheem Sterling au Feyenoord. L’analyste originaire de Haarlem peine à comprendre l’utilisation faite par l’entraîneur Robin van Persie de l’ailier anglais.

« Robin van Persie semble être un gars correct et je suis sûr qu’il avait de bonnes intentions envers Sterling. Mais quand je lis cette semaine qu’il veut faire jouer Sterling parce qu’il commence à s’améliorer et à devenir plus fort », commence Kieft en évoquant le très controversé ailier du Feyenoord.

Avant d’ajouter, visiblement agacé : « Et puis, bon sang, quand tu as 88 sélections, tu ne peux pas jouer ton dernier match aux Pays-Bas contre le PEC Zwolle. Moi, j’aurais dit : les gars, je ne fais pas ça. » Sterling compte en réalité 82 sélections avec l’Angleterre.

Le présentateur Michel van Egmond rappelle que Sterling a même été remplacé par Van Persie lors de cette rencontre, et que les Rotterdamois ont finalement battu PEC Zwolle grâce à un doublé d’Anis Hadj Moussa.

René van der Gijp compare alors Sterling à un ancien international anglais : « J’ai vu par hasard deux ou trois buts de Theo Walcott à la télévision. Il partait de derrière et frappait le ballon à côté. Là, c’est fini, on ne peut plus le rattraper. »

« Mais si tu perds 20 ou 30 % de cette vitesse, c’est fini. Sterling avait cette même caractéristique. Tout se joue sur la vitesse », analyse Van der Gijp au sujet de la principale qualité de l’ailier, dont l’avenir au Feyenoord reste incertain.

« Qu’est-ce qui a poussé Sterling à faire ça ? », s’interroge à haute voix son voisin de table, Rob Jansen. « Parce que c’était un joueur de haut niveau, pas un gamin. Qui diable a dit : “Allons-y, faisons ça” ? »

Pour conclure, Kieft cherche à éclaircir les raisons de l’arrivée de Sterling au Feyenoord. « Peut-être que Van Persie lui a proposé : “Tu veux m’aider ?” Ils devaient bien se connaître. Je l’ignore, Rob. Aucune idée. Il aurait mieux fait de signer à Gérone, mais le club ne le voulait pas. »