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Wim Kieft et Imke Courtois ont critiqué dimanche soir, dans Studio Sport Eredivisie, le niveau du choc entre Feyenoord et l’Ajax (1-1). Les Rotterdamois ont longtemps eu l’initiative à De Kuip, sans parvenir à faire plier les Amstellodamois. Après le match, Kieft a vivement contesté l’analyse de Giovanni van Bronckhorst et s’est montré particulièrement sévère envers deux des principaux acteurs de la rencontre.

L’Ajax a pris l’avantage à De Kuip dès la quatrième minute grâce à un superbe but de Julian Brandt. Peu après, une mauvaise passe de ce dernier a conduit à l’égalisation de Luciano Valente. Feyenoord a ensuite pris de plus en plus l’initiative, sans réussir à transformer sa domination en victoire.

« Si on regarde le match, les deux premières minutes ont fait exception, mais le reste du temps, Feyenoord a vraiment eu la maîtrise et l’intensité », commence Courtois. « En revanche, malgré cette intensité et cette pression, ils en ont tiré très peu de choses. Ils se sont créé très peu d’occasions et Ferri a joué un rôle majeur, mais dans le mauvais sens du terme. »

La décision de l’arbitre Allard Lindhout d’accorder un penalty à Feyenoord après un léger contact de Lucas Rosa sur Charles Vanhoutte a également été évoquée. « Je pense que si l’arbitre ne siffle pas, la VAR n’intervient pas non plus. C’est trop sujet à interprétation », estime Courtois. Kieft juge lui aussi le penalty sévère.

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Sur le plateau de la NOS, un débat s’engage ensuite sur la question de savoir si Valente, en tant que capitaine, aurait dû réclamer le penalty. « Bien sûr qu’un attaquant peut effacer un mauvais match en marquant sur penalty », affirme Kieft. « Si j’étais le capitaine, à la place de Valente, et que j’avais déjà marqué, je lui dirais : attends un peu. »

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Courtois partage l’avis de son collègue, tout en reconnaissant que le débat n’aurait probablement pas eu lieu si Ferri avait transformé le penalty. « Moi, je réclame quand même le ballon. Tout dépend du résultat, hein. Il le rate, donc nous avons cette discussion. »

L’analyste belge revient également sur la prestation décevante d’Anis Hadj Moussa, parfaitement contenu par le défenseur de l’Ajax Owen Wijndal. « Ils ont essayé de le contenir collectivement. Wijndal a très souvent reçu de l’aide. On sait qu’un seul éclair peut être décisif, mais nous n’en avons pas vu de tout le match. »

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Après la rencontre, Van Bronckhorst s’est pourtant dit satisfait du jeu proposé par Feyenoord, qui reste désormais sur huit matches consécutifs sans victoire. « La manière dont nous jouons et faisons tout pour gagner le match est bonne. Mais, au bout du compte, nous devons évidemment obtenir des résultats, car c’est le plus important. »

Kieft ne comprend guère l’analyse de l’entraîneur de Feyenoord. « J’entends ce que dit l’entraîneur de Feyenoord, mais je ne suis pas du tout d’accord. Je n’ai pas trouvé qu’ils avaient bien joué, et je n’ai pas trouvé l’Ajax bon non plus. » Selon Kieft, les Amstellodamois se sont surtout montrés dangereux en début de match parce que Feyenoord reculait. « Il n’y a aucune raison de reculer face à l’Ajax, car ils n’ont pas de profondeur. »

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Les prestations de Ferri et de l’attaquant de l’Ajax Tolu Arokodare ont particulièrement surpris Kieft. « Bien en dessous du niveau. C’est quand même le championnat néerlandais et il y a évidemment beaucoup de pression, mais quand on voit que ces attaquants ne peuvent pas servir de point d’appui, parce que tous les ballons rebondissent sur leurs pieds et qu’ils ne gardent pratiquement jamais le ballon... »

Kieft poursuit : « Avec sa taille, Tolu est un bon attaquant dans la surface de réparation. Mais quand il n’y arrive pas, on voit bien qu’il a beaucoup de limites. »