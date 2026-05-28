Michel van Egmond, animateur de l’émission « KieftJansenEgmondGijp », salue la manière dont Ronald Koeman aborde les conférences de presse. Selon lui, le sélectionneur national maîtrise parfaitement ce exercice, même s’il se montre encore un peu « piquant » envers un joueur en particulier, comme on peut l’entendre dans le podcast.

« Seul Veerman semble encore un peu sur la défensive ; il faudrait qu’on en parle un de ces jours. Mais sinon, Koeman s’en sort vraiment à merveille », observe Van Egmond au sujet du sélectionneur des Oranje.

« Il a été forgé par les succès et les échecs », conclut Rob Jansen, l’agent de Koeman. « Il a énormément appris des moments où ça allait moins bien dans le football. Quand ça a mal tourné à l’étranger. On en tire de grandes leçons. Il ne se laisse plus déstabiliser par une interview ou une question de la presse. »

Wim Kieft enfonce le clou : « Ce que Koeman n’a pas bien géré, c’est l’affaire Veerman. Tu sais ce qu’il aurait dû dire ? “Cette discussion est close. Je ne le trouve pas assez bon. Regarde un peu l’Euro.” »

« Oui, mais… », objecte Van Egmond, aussitôt interrompu par Kieft : « Non, pas de “oui, mais”. C’est comme ça que tu vois les choses ? » Le présentateur objecte que certains rappelleront que Veerman a été désigné « l’un des meilleurs joueurs des Pays-Bas », mais l’argument ne convainc pas son interlocuteur.

« Le meilleur des Pays-Bas ? Tu sais ce qu’on dit aux Pays-Bas ? Peu de choses. Peu de choses. Il suffit donc de dire : écoute, je n’y crois pas. Je l’ai testé au Championnat d’Europe, ça ne s’est pas bien passé. Et je n’y crois toujours pas. Alors tu ne le prends pas avec toi pour des raisons techniques », assène Kieft.

Van Egmond plaisante alors en invitant le public à quitter le plateau tant le pessimisme de Kieft l’étonne : « Tu es tellement négatif. Tu dis que c’est trois fois rien. »