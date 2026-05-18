Kieft s’emporte contre la manière dont Van Persie gère Sterling au Feyenoord

Dans l’émission « KieftJansenEgmondGijp », Wim Kieft revient sur le cas de Raheem Sterling au Feyenoord. L’analyste originaire de Haarlem peine à comprendre l’utilisation faite par l’entraîneur Robin van Persie de l’ailier.

« Robin van Persie m’a l’air d’un gars correct et je suis sûr qu’il avait de bonnes intentions envers Sterling. Mais quand je lis cette semaine qu’il veut le faire jouer parce qu’il commence à s’améliorer et à devenir plus fort », commence Kieft en évoquant le très controversé ailier du Feyenoord.

Avant d’ajouter, visiblement agacé : « Et puis, bon sang, quand tu as 88 sélections, ton dernier match aux Pays-Bas ne devrait pas être contre le PEC Zwolle. Moi, j’aurais dit : les gars, je ne peux pas faire ça. »

Le présentateur Michel van Egmond rappelle que Sterling a même été remplacé par Van Persie lors de cette rencontre, et que les Rotterdamois ont finalement battu PEC Zwolle grâce à un doublé d’Anis Hadj Moussa.

René van der Gijp illustre alors sa pensée en citant un ancien international anglais : « J’ai vu par hasard deux ou trois buts de Theo Walcott à la télé. Il part dos au but, fixe le défenseur, puis enroule sa frappe à côté. Là, c’est fini, on ne peut plus le rattraper. »

« Mais si tu perds 20 à 30 % de cette vitesse, c’est fini. Sterling a cette qualité aussi. Tout repose sur sa vitesse », analyse Van der Gijp au sujet de la principale atout de l’ailier, dont on ignore encore s’il restera au Feyenoord la saison prochaine.

« Qu’est-ce qui a poussé Sterling à faire ça ? », s’interroge à haute voix son voisin de table, Rob Jansen. « Parce que c’était un joueur de haut niveau, pas un gamin. Qui diable a dit : “Allons-y” ? »

Pour conclure, Kieft cherche à éclaircir les raisons de l’arrivée de Sterling au Feyenoord. « Peut-être que Van Persie lui a proposé : “Tu veux bien m’aider ?” Ils devaient bien se connaître. Je n’en ai aucune idée, Rob. Il aurait mieux fait de signer à Gérone, mais le club ne le voulait pas. »