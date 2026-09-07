Wim Kieft estime que Ruben van Bommel est beaucoup trop durement traité après sa grosse faute lors d’Ajax - PSV. C’est ce qu’a déclaré le consultant originaire de Haarlem, deux jours plus tard, dans le podcast KieftJansenEgmondGijp.

« Toute cette histoire autour de Van Bommel. Je veux quand même encore dire quelque chose là-dessus. L’indignation générale qui est montée aux Pays-Bas », lance Kieft en ouverture de son analyse sur le moment le plus commenté du week-end dernier.

« J’ai trouvé ce qu’a fait ce garçon extrêmement violent. C’est irréfléchi et c’est rouge, tout simplement. Mais est-ce qu’on n’en fait pas tous un peu trop, les gars ? », estime l’ancien attaquant, qui juge de l’autre côté qu’une véritable cabale s’est formée contre l’attaquant du PSV.

René van der Gijp est un peu déçu par Van Bommel. « Quand il a su qu’il n’y arriverait pas, il a quand même remis un coup d’accélérateur », décrit l’analyste de Dordrecht au sujet de la charge du joueur du PSV sur le défenseur de l’Ajax Aaron Bouwman.

« Bien sûr que c’est un carton rouge. Mais l’indignation générale qui s’est maintenant installée aux Pays-Bas, ça, je trouve vraiment que… », répète Kieft, selon qui il y a vraiment énormément de critiques à l’encontre de Van Bommel, pourtant encore jeune et inexpérimenté.

Van der Gijp a vu Van Bommel en grande difficulté après la rencontre au sommet entre l’Ajax et le PSV. « J’ai bien vu qu’il en était affecté après le match. Zlatan Ibrahimovic, lui, n’aurait pas eu ça. Il en aurait été fier. »

Rob Jansen intervient enfin : « L’important, c’est la manière dont il gère cela. Et aussi la communication du club, le PSV, vers l’extérieur. Son père et Bert van Marwijk peuvent y jouer un grand rôle. »