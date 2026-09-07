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Rian Rosendaal

Traduit par

Kieft réellement stupéfait par ce qui se déchaîne après l’attaque contre Van Bommel

PSV
R. van Bommel

Wim Kieft estime que Ruben van Bommel est beaucoup trop durement traité après sa grosse faute lors d’Ajax - PSV. C’est ce qu’a déclaré le consultant originaire de Haarlem, deux jours plus tard, dans le podcast KieftJansenEgmondGijp.

« Toute cette histoire autour de Van Bommel. Je veux quand même encore dire quelque chose là-dessus. L’indignation générale qui est montée aux Pays-Bas », lance Kieft en ouverture de son analyse sur le moment le plus commenté du week-end dernier.

« J’ai trouvé ce qu’a fait ce garçon extrêmement violent. C’est irréfléchi et c’est rouge, tout simplement. Mais est-ce qu’on n’en fait pas tous un peu trop, les gars ? », estime l’ancien attaquant, qui juge de l’autre côté qu’une véritable cabale s’est formée contre l’attaquant du PSV.

René van der Gijp est un peu déçu par Van Bommel. « Quand il a su qu’il n’y arriverait pas, il a quand même remis un coup d’accélérateur », décrit l’analyste de Dordrecht au sujet de la charge du joueur du PSV sur le défenseur de l’Ajax Aaron Bouwman.

« Bien sûr que c’est un carton rouge. Mais l’indignation générale qui s’est maintenant installée aux Pays-Bas, ça, je trouve vraiment que… », répète Kieft, selon qui il y a vraiment énormément de critiques à l’encontre de Van Bommel, pourtant encore jeune et inexpérimenté.

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Van der Gijp a vu Van Bommel en grande difficulté après la rencontre au sommet entre l’Ajax et le PSV. « J’ai bien vu qu’il en était affecté après le match. Zlatan Ibrahimovic, lui, n’aurait pas eu ça. Il en aurait été fier. »

Rob Jansen intervient enfin : « L’important, c’est la manière dont il gère cela. Et aussi la communication du club, le PSV, vers l’extérieur. Son père et Bert van Marwijk peuvent y jouer un grand rôle. »

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