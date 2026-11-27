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Wim Kieft est pour l’instant loin d’être impressionné par Marcos Leonardo à l’Ajax. Dans sa chronique pour De Telegraaf , l’ancien attaquant explique qu’il attend davantage de la recrue brésilienne la plus chère de l’histoire du club et juge exagérés les compliments de l’entraîneur Míchel Sánchez après le match contre le FC Thoune.

Jeudi soir, l’Ajax a parfaitement préparé le Klassieker contre Feyenoord. À la Johan Cruijff ArenA, le club d’Amsterdam a dominé le FC Thoune 4-0 et signé ainsi sa troisième victoire consécutive en Ligue Conférence.

Leonardo a inscrit le deuxième but de l’Ajax face aux Suisses. Le Brésilien, qui avait auparavant manqué le ballon alors qu’il se trouvait en position favorable, n’a eu qu’à le pousser au fond des filets sur une passe d’Abdellah Ouazane.

Après la rencontre, Sánchez s’est montré particulièrement satisfait de la prestation de son attaquant. « Je pense que tout le monde l’a vu : il a fait un excellent match. Je suis très satisfait de lui, très satisfait de tous les joueurs. »

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« Je trouve qu’il a fait un excellent match dans les domaines où nous lui avions demandé de contribuer », a poursuivi l’entraîneur espagnol. « Bien défendre sur le côté, nous offrir de la profondeur pour créer davantage d’espaces dans l’axe. »

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Kieft ne partage pas cet avis et, à l’approche du Klassieker, se penche sur les deux recrues record présentées l’été dernier par Feyenoord et l’Ajax. Le club de Rotterdam a payé près de dix millions d’euros pour Nacho Ferri, tandis que celui d’Amsterdam a déboursé près de vingt millions d’euros pour Leonardo.

« L’Espagnol de 22 ans a connu une bonne période à Rotterdam. Quand Feyenoord a décliné, il n’a pas réussi à échapper à la mauvaise passe de l’équipe. Ferri dépend donc beaucoup de ce qui se passe autour de lui », estime Kieft, pour qui la pression pèsera principalement sur Feyenoord dimanche.

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Selon Kieft, Leonardo dépend lui aussi beaucoup de ses coéquipiers, même si le Brésilien, contrairement à Ferri, n’a pas encore connu de bonne période dans son nouveau club. « Contre le FC Thoune, il s’est plutôt bien débrouillé dans le jeu combiné, mais il ne possède aucune qualité individuelle particulière. »

« Il n’est pas extrêmement rapide, n’a pas de véritable accélération, n’est pas exceptionnel techniquement, n’est pas un finisseur au sang-froid et ne constitue pas non plus un point d’appui solide pour l’équipe », énumère Kieft à propos des lacunes de l’attaquant de l’Ajax. « On attend davantage d’un Brésilien à 20 millions d’euros. Peut-être pas un nouveau Romario ou Ronaldo, mais quelqu’un qui s’impose immédiatement à l’Ajax. »

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Kieft s’attend à ce que Leonardo marque tout de même des buts en Eredivisie et en Ligue Conférence, mais comprend mal l’enthousiasme de Sánchez à son égard. « Comme sur ce but où il n’avait qu’à pousser le ballon au fond face aux Suisses. Chanter ensuite ses louanges, comme l’a fait l’entraîneur Michel Sanchez, c’est exagéré. »