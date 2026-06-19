Kieft observe un revirement complet de l'engouement autour d'un joueur de l'équipe nationale néerlandaise

Wim Kieft s’attend à ce que Donyell Malen soit titularisé avec les Pays-Bas pour affronter la Suède samedi en Coupe du monde. Selon l’observateur des Oranje pour De Telegraaf, cette prévision tient notamment à l’absence de concurrence au sein du groupe de Ronald Koeman.

« Donyell Malen n’a pas à craindre pour sa place en attaque. D’autant plus qu’il n’y a pas de concurrence sérieuse de la part de Memphis Depay, Brian Brobbey et Wout Weghorst », analyse Kieft, qui n’a pas une très haute opinion des autres attaquants centraux néerlandais.

L’ancien buteur des Oranje qualifie la situation de « curieuse et triste à la fois ». « Malen est revenu d’Italie en pleine forme, après avoir inscrit quatorze buts en à peine quatre mois à l’AS Rome. Koeman ne pouvait pas l’ignorer : Malen devait être titulaire et devenir le successeur de Depay. Trois petits matchs et quelques occasions manquées plus tard, Malen est déjà brutalement remis à sa place. »

Kieft le sait par expérience : pour un avant-centre, tout est question de confiance. « Avec de la confiance, on marque les yeux fermés ; sans elle, on rate. Le doute s’installe, on se crée deux petites occasions dans un espace restreint et on ne cadre pas. »

Pour Kieft, pas de panique : « La seule chose que Malen doit faire, c’est rester patient. Continuer à travailler comme il l’a toujours fait et attendre son moment, qui finira par venir. À condition, bien sûr, que le sélectionneur lui maintienne sa confiance. »

Kieft comprend parfaitement que Koeman ne semble pas vouloir opérer de grands changements à l’approche du match contre la Suède. « Depay et Brobbey ont eu vingt minutes pour tenter leur chance contre le Japon en tant que remplaçants, mais cela n’a pas vraiment amélioré la situation de l’équipe nationale néerlandaise. Ce n’étaient d’ailleurs pas des remplacements judicieux de la part de Koeman. »

Les remplaçants n’ont guère pu inverser la tendance face au Japon, et Kieft le comprend mieux que quiconque. « On ne peut guère leur en tenir rigueur. Il est donc trop facile de juger Depay sur ces quelques minutes. Il se trouvait près de la ligne médiane, contraint de réaliser un gros travail défensif et de s’engager dans des duels perdus d’avance face à la supériorité numérique des Japonais. »