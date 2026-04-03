Kieft est très inquiet au sujet d'un secteur de l'équipe nationale néerlandaise

À l'approche de la Coupe du monde, Wim Kieft porte un regard admiratif sur la France. Le chroniqueur du De Telegraaf constate une grande différence entre l'attaque de l'équipe de France et celle de l'équipe nationale néerlandaise.

Kieft est un admirateur du jeu offensif du Paris Saint-Germain. « On constate également cette qualité supplémentaire au sein de l'équipe nationale française. Outre Dembélé et Doué, on y trouve également Kylian Mbappé et Hugo Ekitike en attaque », énumère l'ancien attaquant en citant quelques grands noms.

L'analyste originaire de Haarlem implique directement les Oranje dans la discussion : « Si l'on compare cela aux attaquants de notre équipe nationale, il faut espérer que tout le monde soit au top de sa forme lors de la Coupe du monde pour pouvoir un tant soit peu tenir tête à toute la puissance de ce genre d'attaquants. »

« Avec Cody Gakpo, nous avons une valeur sûre sur le côté gauche, mais comparés aux meilleures nations, nous sommes un peu à la traîne en termes de qualité pure en attaque », s'inquiète Kieft à propos de l'équipe nationale néerlandaise, à plus de deux mois du coup d'envoi de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Kieft se demande surtout si Donyell Malen pourra faire la différence au niveau international cet été. « Il se débrouille bien en championnat italien, mais ce pays n’a pas grand-chose à offrir en ce moment. »

Le spécialiste du football fait ainsi allusion à l’échec dramatique de l’équipe de Gennaro Gattuso, qui a depuis démissionné, lors des qualifications pour la Coupe du monde. « L’Italie a produit des joueurs exceptionnels. Alessandro Del Piero, Gianluca Vialli, Roberto Baggio, Roberto Mancini, on pourrait en citer tant d’autres. Aujourd’hui, on a une génération qui manque cruellement de grands talents. »

Selon Kieft, des clubs comme l’AC Milan et la Juventus ont dépensé trop d’argent pour recruter des joueurs étrangers. « Ils n’ont acheté que des grands noms, au détriment de leur propre centre de formation. Maintenant qu’il y a eu un exode de joueurs de haut niveau vers l’Angleterre et l’Espagne, on se rend compte qu’on a raté le coche. »