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imago-sport-1082434848.jpgANP
Rian Rosendaal

Traduit par

Kieft est particulièrement agacé par un aspect de la polémique autour de Van Bommel

PSV
R. van Bommel

Wim Kieft estime que Ruben van Bommel est beaucoup trop durement attaqué après sa grosse faute lors d’Ajax - PSV. C’est ce qu’affirme, deux jours plus tard, le consultant football de Haarlem dans le podcast KieftJansenEgmondGijp.

« Toute cette histoire autour de Van Bommel. Je veux quand même encore dire quelque chose là-dessus. L’indignation totale qui est montée aux Pays-Bas », lance Kieft en ouverture de son analyse du moment le plus commenté du week-end dernier.

« J’ai trouvé ce qu’a fait ce garçon extrêmement sauvage. C’est irréfléchi et c’est tout simplement rouge. Mais est-ce que tout cela ne va pas un peu trop loin, les gars ? », estime l’ancien attaquant, qui considère en même temps qu’une véritable chasse à l’homme s’est créée à l’encontre de l’attaquant du PSV.

René van der Gijp est un peu déçu par Van Bommel. « Quand il a su qu’il n’y arriverait pas, il a remis un coup d’accélérateur », décrit l’analyste de Dordrecht au sujet de la charge du joueur du PSV sur le défenseur de l’Ajax Aaron Bouwman.

« Bien sûr que c’est un carton rouge. Mais l’indignation totale qui s’est maintenant installée aux Pays-Bas. Franchement, je trouve ça… », répète Kieft, selon qui il y a vraiment énormément de critiques envers le jeune Van Bommel, encore inexpérimenté.

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Van der Gijp a vu Van Bommel beaucoup souffrir après le sommet entre l’Ajax et le PSV. « J’ai bien vu qu’il en était affecté après le match. Zlatan Ibrahimovic, lui, n’aurait pas eu ça. Il en aurait été fier. »

Rob Jansen conclut : « L’important, c’est la manière dont il gère cela. Et la façon dont le club, le PSV, communique vers l’extérieur. Son père et Bert van Marwijk peuvent y jouer un grand rôle. »

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