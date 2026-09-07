Wim Kieft estime que Ruben van Bommel est beaucoup trop durement attaqué après sa grosse faute lors d’Ajax - PSV. C’est ce qu’affirme, deux jours plus tard, le consultant football de Haarlem dans le podcast KieftJansenEgmondGijp.

« Toute cette histoire autour de Van Bommel. Je veux quand même encore dire quelque chose là-dessus. L’indignation totale qui est montée aux Pays-Bas », lance Kieft en ouverture de son analyse du moment le plus commenté du week-end dernier.

« J’ai trouvé ce qu’a fait ce garçon extrêmement sauvage. C’est irréfléchi et c’est tout simplement rouge. Mais est-ce que tout cela ne va pas un peu trop loin, les gars ? », estime l’ancien attaquant, qui considère en même temps qu’une véritable chasse à l’homme s’est créée à l’encontre de l’attaquant du PSV.

René van der Gijp est un peu déçu par Van Bommel. « Quand il a su qu’il n’y arriverait pas, il a remis un coup d’accélérateur », décrit l’analyste de Dordrecht au sujet de la charge du joueur du PSV sur le défenseur de l’Ajax Aaron Bouwman.

« Bien sûr que c’est un carton rouge. Mais l’indignation totale qui s’est maintenant installée aux Pays-Bas. Franchement, je trouve ça… », répète Kieft, selon qui il y a vraiment énormément de critiques envers le jeune Van Bommel, encore inexpérimenté.

Van der Gijp a vu Van Bommel beaucoup souffrir après le sommet entre l’Ajax et le PSV. « J’ai bien vu qu’il en était affecté après le match. Zlatan Ibrahimovic, lui, n’aurait pas eu ça. Il en aurait été fier. »

Rob Jansen conclut : « L’important, c’est la manière dont il gère cela. Et la façon dont le club, le PSV, communique vers l’extérieur. Son père et Bert van Marwijk peuvent y jouer un grand rôle. »