Wim Kieft et Rafael van der Vaart se montrent critiques à l’égard de la prestation de Quinten Timber contre la Grèce. Le milieu de terrain a de nouveau été titularisé jeudi soir avec l’équipe des Pays-Bas, mais a déjà été remplacé à la pause après une première période laborieuse.

Timber a débuté à Thessalonique pour la deuxième fois dans le onze de départ avec les Pays-Bas. Les Néerlandais ont livré une première mi-temps dramatique et sont rentrés aux vestiaires avec un retard de 2-0, après quoi le sélectionneur Xavi a décidé d’y laisser, entre autres, le milieu de terrain.

Après la rencontre, la prestation du milieu de terrain est évoquée sur le plateau de la NOS. Le présentateur Sjoerd van Ramshorst demande à Kieft son jugement sur Timber, et l’ancien attaquant ne laisse guère de place au doute. « Agité. Je vois bien les qualités, mais tout est tellement brouillon. Cela devient toujours chaotique. »

Selon Kieft, le problème ne réside pas dans les capacités techniques de Timber. « Cela n’a rien à voir avec sa qualité footballistique, mais il manque tout simplement une certaine sérénité et de la simplicité dans son jeu. Souvent, il en veut trop et, en soi, ce n’est pas une honte de vouloir trop en faire. »

Van Ramshorst demande si Timber pourrait facilement corriger cette partie de son jeu. « J’en doute un peu, car je le vois déjà chez lui depuis quelques années », affirme Kieft.

Van der Vaart lui aussi, qui s’était auparavant montré très positif au sujet de Timber, constate que le milieu de terrain se retrouve actuellement entre plusieurs rôles. « J’ai toujours énormément apprécié le joueur quand il évoluait à Feyenoord, mais il doit se concentrer sur une seule chose. S’il veut être une sorte de numéro dix ou de numéro huit, il n’est peut-être tout simplement pas assez bon pour cela. »

Selon Van der Vaart, un choix clair s’impose donc à Timber. « Dire tout simplement : “Je suis un milieu défensif”, il se croit peut-être trop bon pour ça. Il est un peu entre deux. En tant que joueur, il faut quand même commencer à faire un choix. »

Van der Vaart a un conseil clair pour Timber : « Je pense que le meilleur choix, c’est de me dire : je vais récupérer ce ballon et le donner aux gars qui savent vraiment faire cette passe. Là, il peut vraiment devenir un joueur formidable. »