Wim Kieft imagine difficilement Anis Hadj Moussa jouer encore au Feyenoord après la trêve hivernale. L’ancien international néerlandais ne tarit pas d’éloges sur l’attaquant dans le podcast KieftJansenEgmondGijp. Dimanche après-midi, Hadj Moussa a inscrit un but splendide pour porter le score à 1-1 face au PSV.

Kieft est profondément impressionné par les qualités de Hadj Moussa et se demande combien de temps le Feyenoord pourra encore profiter de ses services. « Ce n’est pas possible que ce Hadj Moussa joue encore aux Pays-Bas après l’hiver, si ? Ce n’est pas possible ? Ce gars fait vraiment des choses incroyables », s’enthousiasme l’ancien attaquant.

Le consultant va jusqu’à comparer le joueur du Feyenoord à Arjen Robben, tout en apportant aussitôt une nuance. « Il n’est peut-être pas aussi bon qu’Arjen Robben, qui était hors catégorie », précise Kieft. « Mais la façon dont il marque ce but, c’est quand même incroyable, non ? Quel joueur formidable ! »

Rob Jansen, en revanche, ne veut pas entendre parler d’un départ de Hadj Moussa cet hiver. « Il ne doit pas partir cet hiver. Qu’il termine la saison et s’impose tout simplement », conseille clairement l’agent de joueurs.

Kieft évoque ensuite l’entretien accordé à De Telegraaf par Robert Eenhoorn, directeur du Feyenoord, au sujet du transfert de Hadj Moussa à Al Ittihad qui a échoué l’été dernier. « Ils ne voulaient pas tout payer en une seule fois », cite Kieft. Jansen réagit : « J’ai lu ce qu’a dit Robert et il en ressortait bien que ce transfert était discutable. Quelque chose n’allait pas et il a eu raison de faire ce qu’il a fait. »

Kieft entrevoit un dilemme difficile si un autre club intéressé se présente pendant la trêve hivernale. « On finit quand même par se dire : ce gars est bon, bon, bon. Et pendant la trêve hivernale, quelqu’un arrive, prêt à tout payer en une seule fois », explique Kieft, qui se demande si le Feyenoord peut encore être champion ou terminer deuxième sans Hadj Moussa.

Jansen maintient sa position : « Je lui parlerais aussi, parce que cet intérêt, s’il existe pendant la trêve hivernale, existera aussi à la fin de la saison. »