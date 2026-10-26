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Jeroen van Poppel
Traduit par

Kieft : « Ce gars-là ne jouera de toute façon plus aux Pays-Bas après la trêve hivernale »

PSV vs Feyenoord
PSV
Feyenoord
Eredivisie
A. Hadj Moussa

Wim Kieft imagine difficilement Anis Hadj Moussa jouer encore au Feyenoord après la trêve hivernale. L’ancien international néerlandais ne tarit pas d’éloges sur l’attaquant dans le podcast KieftJansenEgmondGijp. Dimanche après-midi, Hadj Moussa a inscrit un but splendide pour porter le score à 1-1 face au PSV.

Kieft est profondément impressionné par les qualités de Hadj Moussa et se demande combien de temps le Feyenoord pourra encore profiter de ses services. « Ce n’est pas possible que ce Hadj Moussa joue encore aux Pays-Bas après l’hiver, si ? Ce n’est pas possible ? Ce gars fait vraiment des choses incroyables », s’enthousiasme l’ancien attaquant.

Le consultant va jusqu’à comparer le joueur du Feyenoord à Arjen Robben, tout en apportant aussitôt une nuance. « Il n’est peut-être pas aussi bon qu’Arjen Robben, qui était hors catégorie », précise Kieft. « Mais la façon dont il marque ce but, c’est quand même incroyable, non ? Quel joueur formidable ! »

Rob Jansen, en revanche, ne veut pas entendre parler d’un départ de Hadj Moussa cet hiver. « Il ne doit pas partir cet hiver. Qu’il termine la saison et s’impose tout simplement », conseille clairement l’agent de joueurs.

Kieft évoque ensuite l’entretien accordé à De Telegraaf par Robert Eenhoorn, directeur du Feyenoord, au sujet du transfert de Hadj Moussa à Al Ittihad qui a échoué l’été dernier. « Ils ne voulaient pas tout payer en une seule fois », cite Kieft. Jansen réagit : « J’ai lu ce qu’a dit Robert et il en ressortait bien que ce transfert était discutable. Quelque chose n’allait pas et il a eu raison de faire ce qu’il a fait. »

Kieft entrevoit un dilemme difficile si un autre club intéressé se présente pendant la trêve hivernale. « On finit quand même par se dire : ce gars est bon, bon, bon. Et pendant la trêve hivernale, quelqu’un arrive, prêt à tout payer en une seule fois », explique Kieft, qui se demande si le Feyenoord peut encore être champion ou terminer deuxième sans Hadj Moussa.

Jansen maintient sa position : « Je lui parlerais aussi, parce que cet intérêt, s’il existe pendant la trêve hivernale, existera aussi à la fin de la saison. »

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