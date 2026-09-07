Kieft a vu un joueur de l’Ajax complètement changer contre le PSV : « D’habitude, il ne ferait pas de mal à une mouche ! »

Wim Kieft et René van der Gijp ont éclaté de rire dans KieftJansenEgmondGijp à propos de l’échauffourée survenue pendant Ajax - PSV après le tacle appuyé de Ruben van Bommel sur Aaron Bouwman. C’est surtout l’attitude de Davy Klaassen qui amuse les analystes.

Van Bommel semble s’en être bien sorti avec un carton jaune, alors que Bouwman est indisponible pour plusieurs semaines. La colère était grande dans le camp de l’Ajax juste après la faute de l’attaquant du PSV, mais aussi quelques minutes plus tard.

L’arbitre Sander van der Eijk a distribué plusieurs cartons jaunes en seconde période de ce choc à Amsterdam. Klaassen, remplacé à la 54e minute, a été averti pour son rôle dans l’échauffourée, tout comme notamment Ivan Perisic, Steven Berghuis et Lutsharel Geertruida.

« Tous ces joueurs de l’Ajax qui envahissent le terrain après cette faute de Van Bommel. Klaassen y va lui aussi à fond. Mais il n’a jamais fait de mal à une mouche. C’est un garçon vraiment adorable. Mais ça ressemblait un peu à du tempérament argentin », s’amuse Kieft au sujet du capitaine de l’Ajax, habituellement si maître de lui.

Van der Gijp se moque lui aussi quelque peu de Klaassen. « Retenez-moi ! Retenez-moi ! », décrit l’analyste de Dordrecht au sujet du comportement du capitaine de l’Ajax, avec un certain cynisme.

Le PSV s’est finalement imposé 1-3 sur la pelouse de l’Ajax. Une semaine plus tôt, le FC Utrecht avait été corrigé sur le score de 1-6. Malgré cela, il est encore trop tôt, selon Kieft, pour désigner dès maintenant les Eindhovenais comme champions.

« Le PSV n’est pas encore champion, mais joue plutôt bien. En tout cas, je me suis régalé. Le match était aussi sympa parce que c’était si mauvais. Du coup, il y a beaucoup de buts. Et l’Ajax n’a pas mal joué non plus », conclut Kieft.