Kian Fitz-Jim inscrit son premier but avec le Torino ; la presse italienne souligne son point fort

Les médias italiens ne tarissent pas d’éloges sur Kian Fitz-Jim vendredi soir. Le milieu de terrain a inscrit son premier but pour le Torino, qui l’a recruté l’été dernier auprès de l’Ajax pour trois millions d’euros.

Le Torino s’est imposé 3-2 face à Monza vendredi soir. Fitz-Jim a ouvert le score. Servi dans la surface de réparation, il a frappé du gauche, son pied faible, dans le petit filet.

Le Torino l’a finalement emporté 3-2 et occupe désormais la septième place de Serie A. Les médias locaux saluent la prestation de Fitz-Jim face à Monza.

« Ce n’était pas un match parfait. Il a été peu sollicité dans la première partie et s’est parfois montré absent. Sur son but, il a joliment pivoté avant de frapper. Il a ainsi donné l’avantage au Torino », écrit le média local Toro.it.

Comme Toro.it, TuttoMercatoWeb a attribué la note de 7 à Fitz-Jim pour sa prestation à Turin. « Une finition très rapide et puissante sur le but. Il anime toujours le jeu. Il est toujours actif, aussi bien en attaque qu’en défense », a écrit le média.

Il s’agissait du premier but de Fitz-Jim depuis son arrivée en Italie. Ces dernières semaines, il avait dû manquer des matches en raison d’une blessure au talon.