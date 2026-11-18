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L’ailier du Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia a donné des nouvelles encourageantes de sa rééducation après une rupture du ligament croisé antérieur. L’international géorgien a échangé avec ses supporters lors d’un récent direct pour évoquer son calendrier de récupération et un possible retour avant la fin de la saison.

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Un coup dur pour le joueur du Paris Saint-Germain

Kvaratskhelia fait face à une longue et difficile convalescence après avoir subi une grave blessure au genou . L’ailier du PSG s’est blessé lors d’un match de Ligue des champions haletant contre Barcelone, remporté 4-2 en octobre. Les examens médicaux ont rapidement confirmé une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit .

Cette blessure figure parmi les plus redoutées et les plus lourdes de conséquences pour un footballeur professionnel. Malgré la gravité évidente de ce coup d’arrêt, l’international géorgien garde un état d’esprit remarquablement positif. Il a récemment pris le temps de s’adresser directement à ses supporters pour faire le point sur sa rééducation.

Kvaratskhelia donne des nouvelles de sa rééducation

Le numéro sept du PSG a livré cette semaine des nouvelles encourageantes sur son état de santé et son moral. Kvaratskhelia a lancé à l’improviste un direct en ligne pour échanger avec ses supporters et évoquer sa situation actuelle. Pendant la diffusion, l’ailier a précisé la durée d’indisponibilité prévue.

« Je ne jouerai pas pendant environ six mois », a-t-il expliqué à ses abonnés, confirmant qu’il manquerait la majeure partie de la saison en championnat. Il a aussi donné des nouvelles positives du travail physique qu’il effectue chaque jour en coulisses. « La récupération se passe plutôt bien, a ajouté Kvaratskhelia. Je m’entraîne petit à petit, étape par étape. »

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Un retour très attendu au printemps en ligne de mire

Une absence de six mois signifie que Kvaratskhelia ne retrouvera pas la compétition avec le PSG avant le printemps prochain. Ce calendrier laisse toutefois ouverte la possibilité d’une apparition importante avant la fin officielle de la saison en cours.

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L’attaquant a naturellement eu du mal à encaisser cette terrible nouvelle lorsque sa blessure est survenue le mois dernier. Il se concentre désormais entièrement sur son exigeant programme de rééducation.

Sa reprise progressive d’un entraînement léger, étape par étape, constitue une première avancée encourageante dans un long processus de récupération. Le staff médical du club continuera de suivre de près son évolution physique au cours des prochains mois d’hiver.

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Un retour visé pour la finale de la Ligue des champions

Le PSG vise un remarquable troisième titre consécutif en Ligue des champions cette saison. Le club français devra désormais disputer la majeure partie de ce parcours européen exigeant sans son attaquant vedette.

La finale de la prestigieuse compétition aura lieu à Madrid le 5 juin 2027. Cette date de fin d’été pourrait parfaitement coïncider avec le calendrier de récupération prévu pour Kvaratskhelia, à condition qu’il ne subisse aucun nouveau contretemps physique.

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Si l’équipe de Luis Enrique atteint la finale, le Géorgien pourrait être pleinement disponible pour y participer. Entrer sur la pelouse à Madrid serait la plus belle récompense de ses efforts au cours d’une rééducation éprouvante.