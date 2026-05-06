Khvicha Kvaratskhelia a inscrit son nom dans les annales de la Ligue des champions mercredi soir. L’attaquant du Paris Saint-Germain a délivré une passe décisive dès la troisième minute face au Bayern Munich, signant ainsi un exploit retentissant.

Dès la 3e minute, l’ailier s’est échappé côté gauche avant d’adresser une passe millimétrée à Ousmane Dembélé, qui a ouvert le score (0-1). Outre l’avantage pris par le club parisien, cette action a confirmé la forme éclatante du Géorgien.

Jamais, dans l’histoire de la C1, un joueur n’avait marqué ou servi une passe décisive lors de sept rencontres à élimination directe consécutives au cours d’une même édition, jusqu’à ce que le Géorgien s’illustre à l’Allianz Arena.

« Kvaradona » a lancé sa série lors du match retour du tour préliminaire contre l’AS Monaco, où il avait marqué un but. Il a ensuite inscrit un doublé et délivré une passe décisive face à Chelsea.

Lors du retour à Stamford Bridge, où Chelsea n’a jamais pu contenir la machine parisienne, il a offert une nouvelle passe décisive.

En quart de finale, il a battu Liverpool, puis, au retour, il a encore été décisif avec une passe décisive.

Lors de la demi-finale aller face au Bayern (5-4), il a inscrit un doublé, avant de délivrer une nouvelle passe décisive au retour pour porter son total à sept matches consécutifs impliqué dans au moins un but ou une passe.

De plus, Kvaratskhelia rejoint un club très select, aux côtés de Dembélé et Kylian Mbappé : seuls ces trois joueurs du PSG ont directement pris part à au moins quinze buts lors d’une même édition de la Ligue des champions.