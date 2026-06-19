Khosanov présente ses excuses à un photographe de la Coupe du monde en lui offrant un cadeau spécial

Jeudi, la Fédération ouzbèke de football a indiqué que le défenseur Abdulkadir Khosanov avait adressé un maillot dédicacé et un message d’excuses au caméraman blessé après un choc involontaire survenu lors du match d’ouverture de la Coupe du monde contre la Colombie.

Le défenseur de Manchester City avait percuté un caméraman de la chaîne de télévision alors qu’il tentait de disputer le ballon à l’attaquant colombien Luis Díaz près de la ligne de touche, en première période de la rencontre disputée mercredi dans le groupe H.

Le caméraman a reçu les premiers soins sur place avant d’être transporté à l’hôpital pour des examens complémentaires.

La Fédération ouzbèke a confirmé que des représentants ont ensuite rendu visite au caméraman à l’hôpital pour lui remettre le maillot dédicacé et lui transmettre les vœux de prompt rétablissement du joueur.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, la fédération a précisé : « Le défenseur a également adressé ses sincères vœux de prompt rétablissement au photographe et lui a fait parvenir ses salutations. »

L’action avait valu à Khosanov un carton jaune, et la rencontre s’était finalement soldée par une défaite 1-3 face à la Colombie, marquant tout de même l’entrée historique de l’Ouzbékistan dans la Coupe du monde.

Ce défenseur central de 22 ans, passé de Lens (France) à Manchester City (Angleterre), est un pilier de la sélection ouzbèke, qui découvre la Coupe du monde sous la houlette de l’entraîneur italien Fabio Cannavaro.