La Fédération ghanéenne de football a renoncé à recruter Walid Regragui, ancien sélectionneur du Maroc, ou Hervé Renard, sélectionneur de l’Arabie saoudite, et s’est arrêtée sur une liste restreinte d’entraîneurs comprenant trois Portugais.

La sélection ghanéenne recherche un nouvel entraîneur pour la diriger lors de la phase finale de la Coupe du monde 2026, qui débutera dans environ deux mois aux États-Unis, au Canada et au Mexique, après le limogeage de l’ancien entraîneur Otto Addo en raison de mauvais résultats.

Le réseau américain ESPN avait indiqué plus tôt que Regragui et Renard, aux côtés du Ghanéen Kwasi Appiah, figuraient en tête des candidats au poste.

D’autres rapports ont également mentionné Joachim Löw, entraîneur vainqueur de la Coupe du monde 2014 avec l’Allemagne, et Aliou Cissé, sacré avec le Sénégal à la CAN 2021, parmi les candidats potentiels.

Mais une source a révélé à Kooora ce vendredi que les responsables de la Fédération ghanéenne départagent actuellement trois entraîneurs : Carlos Queiroz, Fernando Santos et Paulo Bento, un trio qui a déjà entraîné la sélection du Portugal.

Queiroz a dirigé le Portugal entre 2008 et 2010, puis Bento lui a succédé jusqu’en 2014, avant que Santos ne vive une longue expérience de huit ans.

Les trois entraîneurs ne sont actuellement liés par aucun contrat, après que Queiroz a résilié son engagement avec la sélection d’Oman fin mars dernier, que Bento a été limogé de son poste aux Émirats arabes unis en mars 2025, et que Santos a quitté l’Azerbaïdjan en septembre dernier.

Si la source a confirmé que le trio portugais est en tête des candidatures, elle n’a pas exclu la présence d’autres prétendants.

Le Ghana prend officiellement contact avec Queiroz

Cette information intervient après que Queiroz a déclaré à Kooora, il y a environ une semaine, qu’il « n’avait reçu aucun contact du Ghana depuis son départ d’Oman ».

De son côté, Tadeu Martins, agent de l’entraîneur portugais de 73 ans, a déclaré à Kooora ce vendredi : « Il n’y a eu aucun contact de la Fédération ghanéenne de football ces derniers temps, mais nous avons effectivement reçu aujourd’hui le premier appel officiel au sujet de la prise en main de la sélection. »

Il a ajouté : « Nous attendons maintenant de savoir si ce projet convient à ce stade, et il est possible qu’ils aient aussi d’autres candidats. »

La Fédération ghanéenne refuse de commenter

Par ailleurs, Kooora a tenté d’obtenir un commentaire de la Fédération ghanéenne de football au sujet de ces informations, mais n’a reçu aucune réponse.

La Fédération ghanéenne devrait trancher le dossier du nouvel entraîneur dans les prochains jours, afin qu’il ait l’occasion de commencer les préparatifs pour la Coupe du monde.

Le président de la Fédération ghanéenne, Kurt Okraku, avait déclaré au début du mois d’avril en cours que le nouvel entraîneur « serait nommé dans une semaine ou, au plus tard, deux semaines ».

Le ministre ghanéen des Sports, Kofi Adams, a également confirmé, dans des déclarations à la chaîne locale Première, que le nom du nouvel entraîneur serait annoncé lundi prochain.

La sélection ghanéenne évolue dans le groupe 12 du Mondial aux côtés de l’Angleterre, de la Croatie et du Panama.