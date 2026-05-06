Khalid Boulahrouz se montre convaincu et désigne d’ores et déjà le futur vainqueur de la Ligue des champions

Khalid Boulahrouz est convaincu que le Paris Saint-Germain remportera la Ligue des champions le 30 mai. L’analyste de Ziggo Sport estime que les Parisiens ont nettement plus de chances que l’Arsenal, qui s’est déjà qualifié mardi pour la finale à Budapest.

Mercredi, le PSG a concédé un match nul 1-1 contre le Bayern Munich, ce qui, après sa spectaculaire victoire 5-4 à l’aller, lui a suffi pour atteindre la finale. Mardi, Arsenal s’est imposé 1-0 face à l’Atlético Madrid, après le match nul 1-1 en Espagne.

Les deux clubs s’étaient déjà croisés la saison passée en C1 : victoire 1-0 à l’aller à Londres, puis 2-1 au retour à Paris sous les ordres de Luis Enrique.

« Je pense qu'Arsenal n'a aucune chance face au PSG », assure Boulahrouz. « J'ai vu cette demi-finale à Londres, et Arsenal n'avait aucune réponse au jeu de mouvement du PSG. »

« Ils ont du mal à entrer dans le jeu et à percer les lignes. » Peu lui importe que les Gunners n’aient concédé que six buts dans la compétition : « C’est le même effectif qu’avant. »

« Je pense que le PSG va s’imposer », assure-t-il. Son collègue Youri Mulder se montre un peu plus prudent : « Le PSG a vraiment une bonne équipe. Souvent, dans ce genre de matchs, le score est de 1-0 ou quelque chose comme ça. C’est difficile à prédire. »

« Mais que le Paris Saint-Germain ait plus de mal face à Arsenal qu’au Bayern… C’est difficile de jouer contre Arsenal, et ils ont bien sûr ces coups de pied arrêtés. »

« Et Martin Ødegaard est de retour ; il a été absent pendant longtemps, donc il sera en meilleure forme qu’actuellement. C’est tout de même un joueur important », conclut le directeur technique du promu Schalke 04.