Khalid Boulahrouz démolit un joueur du Feyenoord : « On voit ça le dimanche chez les amateurs ! »

Khalid Boulahrouz et Theo Janssen ont une nouvelle fois été choqués par le niveau du Feyenoord, comme ils l'ont fait savoir lors de l'émission « Rondo » sur Ziggo Sport. Contre le FC Volendam (0-0), le jeu des Rotterdamois a été extrêmement décevant, et cela est principalement imputable à l'entraîneur Robin van Persie, selon eux.

« Ça ne va pas très bien depuis un moment. Tout va un peu de travers, côté blessures… Je regarde aussi les qualités des joueurs sur le terrain et quand je vois Tengstedt… J’ai trouvé ça assez frappant », a déclaré Boulahrouz, qui a montré un tir de l’attaquant à la 83e minute. Le ballon est passé bien au-dessus de la barre.

« Si j’étais attaquant sur le banc, je serais super impatient. Si j’avais l’occasion de frapper sans pression, je viserais au moins entre les poteaux. Mais on voit ça chez les amateurs ! »

« On voit ça le dimanche, quand quelqu’un a passé une longue nuit et essaie juste de toucher le ballon », Tengstedt est descendu en flammes. Janssen, l’entraîneur principal de De Treffers, le confirme : « Oui, je vois parfois ça chez les amateurs. »

« On est quand même en droit d’attendre d’un attaquant qui a coûté cher qu’un tel ballon aille au moins en direction du but », renchérit Boulahrouz. « Donne au moins au gardien la chance de faire une erreur. Là, c’est juste frapper pour frapper, pour les statistiques. »

« Il en va de même pour ce coup de tête de Sliti, c’est tout simplement un manque de qualité. On peut s’entraîner, travailler des schémas, mais quand on arrive dans la surface et qu’on reçoit un ballon devant les pieds… C’est quelque chose sur lequel un joueur peut vraiment travailler. »

Janssen estime que Boulahrouz en veut trop aux joueurs du Feyenoord. « Je pense que Van Persie et son staff ont tout simplement pris beaucoup de mauvaises décisions. C'est pourquoi on voit aujourd'hui une équipe qui manque totalement de confiance. Ni dans le jeu, ni en défense. Ils n'ont plus qu'à espérer que la saison se termine. Au Feyenoord, ils comptent vraiment les jours. »