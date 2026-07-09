Khalid Boulahrouz a cherché en vain à rencontrer des journalistes intransigeants : « On ne va pas faire ça. »

Khalid Boulahrouz a souffert de son surnom « Le Cannibale » pendant sa carrière de joueur, comme il l'a confié dans l'émission The Skybox, diffusée par Coca-Cola et le FC Afkicken. L'ancien défenseur avait même demandé à la presse allemande de ne plus utiliser ce surnom, mais ses efforts sont restés vains.

Lors de son passage au Hamburger SV, le journal BILD l’avait surnommé « Der Kannibal », un surnom qui lui est resté.

Il n’a jamais caché son malaise face à cette étiquette, qu’il jugeait « agressive » et peu compatible avec l’image positive qu’il souhaitait véhiculer auprès des jeunes.

« Je voulais être quelqu’un dont les enfants se disaient : “Je veux devenir un défenseur comme Boulahrouz” », expliquele natif de Maassluis, qui a porté les couleurs du HSV entre 2004 et 2006.

« Les enfants ne peuvent pas rentrer chez eux et dire à leur mère qu’ils veulent être “Le Cannibale”. » Boulahrouz a alors contacté directement la presse allemande pour qu’elle abandonne ce surnom.

Il a expliqué que, en tant que modèle pour les enfants, il préférerait ne pas être associé à l’image d’un « cannibale ». La presse allemande a refusé : « Magen wir nicht », soit « Pas question ».

Boulahrouz a alors renoncé à son combat. « De vrais tueurs », conclut le défenseur aux 35 sélections avec les Oranje en décrivant la presse sportive allemande.