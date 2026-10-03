La morosité de ces dernières semaines semble avoir disparu au sein de la sélection belge. Sous les ordres de Mark van Bommel, les premiers matches offrent un visage nettement plus prometteur, avec Kevin De Bruyne comme point culminant absolu.

Le milieu de terrain de Naples semblait avoir connu ses plus belles heures en sélection, mais il a totalement retrouvé des couleurs sous les ordres du nouveau sélectionneur. Il l’a encore souligné vendredi lors du match de Ligue des nations contre la Turquie (3-0), dans lequel il a inscrit deux buts.

« C’est précisément cette approche sobre et pragmatique dont De Bruyne a besoin. Pas de romantisme, pas de grandes théories : simplement un entraîneur qui comprend ce qui le rend, lui et l’équipe, plus forts », écrit Het Nieuwsblad.

« De Bruyne a joué contre la Turquie comme on le connaît : décisif, dominant, dangereux. Deux buts splendides, des passes intelligentes, une menace constante... Un niveau qu’il a rarement atteint la saison dernière. Et surtout : un plaisir de jouer presque palpable. »

Après la rencontre, l’international belge aux 127 sélections s’est exprimé au sujet de Van Bommel. « Le football de ce sélectionneur me convient davantage. J’ai toujours eu l’habitude de presser agressivement vers l’avant. Les garçons débordent d’énergie et cela m’aide. Je pense être assez critique et avoir une image de moi suffisamment juste. Je sens que je peux encore aider. »

Van Bommel est extrêmement heureux que De Bruyne soit toujours disponible pour la Belgique. « Je suis content qu’il ne se soit pas arrêté. Il faut le mettre dans les meilleures dispositions. Je ne peux pas faire de lui un meilleur joueur. Mais si je rends l’équipe meilleure, je rends aussi l’individu meilleur », dit-il avec réalisme. « C’est bien qu’il ait le sentiment que ce football lui correspond. Si les joueurs sont satisfaits, nous le sommes aussi. »

Het Nieuwsblad y voit ainsi l’émergence de quelque chose de très beau. « C’est une collaboration qui dégage de la compréhension mutuelle. Cette entente se traduit sur le terrain. De Bruyne bénéficie d’une équipe qui pense vers l’avant, qui joue avec intensité, qui le soutient. Van Bommel bénéficie d’un leader qui renforce ses idées, dicte le tempo et fait la différence. Si cette entente continue de grandir, l’avenir s’annonce radieux. »