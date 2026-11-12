Kevin De Bruyne se dirige vers un départ surprise de Naples, des géants européens préparent une offensive en janvier

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Kevin De Bruyne pourrait quitter Naples dès cet hiver, sur fond de rumeurs de plus en plus insistantes concernant des tensions dans le vestiaire en Italie. Le PSV Eindhoven a déjà pris contact avec le milieu de terrain belge en vue d’un transfert de premier plan lors du prochain mercato de janvier.

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Les tensions montent en Italie

De Bruyne pourrait quitter Naples lors du prochain mercato hivernal. Le milieu de terrain de 35 ans serait devenu une source de tensions au sein de l’effectif cette saison, créant une atmosphère de plus en plus difficile en interne.

Malgré un bilan individuel solide de quatre buts en 11 matches de Serie A, son avenir en Italie semble très incertain. Selon Il Mattino, la dégradation des relations au sein de l’effectif fait désormais d’un départ en janvier une possibilité sérieuse. La situation s’est rapidement aggravée, obligeant la direction de Naples à évaluer ses options avant la réouverture du mercato.

Une résiliation du contrat d’un commun accord envisagée

Selon le même article, une résiliation de son contrat d’un commun accord est actuellement à l’étude. L’international belge est officiellement lié à Naples jusqu’en juin 2027, ce qui rendrait une telle décision particulièrement importante.

Résilier le contrat avant son terme serait une mesure radicale pour le club italien. Cela souligne toutefois la gravité des tensions internes qui entourent actuellement le meneur de jeu expérimenté. Un accord à l’amiable pour mettre fin à leur collaboration permettrait au joueur comme au club de tourner la page sans qu’un long feuilleton de transfert s’installe.

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Les avantages financiers d’un départ anticipé

Retirer De Bruyne de la masse salariale apporterait un avantage financier évident à Naples. Une résiliation de son contrat d’un commun accord permettrait au club d’économiser 3 millions d’euros en salaires.

Cette économie, associée à la volonté de rétablir l’harmonie dans le vestiaire, rendrait une séparation anticipée avantageuse pour les deux parties. Les dirigeants de Naples évaluent attentivement ces économies au regard de ses performances sur le terrain. La maîtrise de la masse salariale reste une priorité, et le départ d’un joueur au salaire élevé qui suscite des tensions permettrait de résoudre plusieurs problèmes à la fois.

Un club néerlandais envisage un recrutement en janvier

Alors que son avenir en Italie est incertain, un retour rapide dans le nord de l’Europe pourrait se dessiner. Le média néerlandais Nieuwsblad Sport rapporte que le PSV Eindhoven a déjà pris contact avec De Bruyne. Le club d’Eredivisie souhaite recruter l’international expérimenté pour renforcer son milieu de terrain durant la seconde moitié de la saison. Attirer un joueur de son calibre représenterait un énorme coup pour le club.