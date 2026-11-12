Kevin De Bruyne réagit dès la fin du match Turquie-Belgique à l’intérêt du PSV

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Kevin De Bruyne a été interrogé sur l’intérêt du PSV après le match entre la Turquie et la Belgique. Le milieu de terrain est resté très vague.

Jeudi matin, les journaux néerlandais regorgeaient d’informations sur De Bruyne, après que Nicolo Schira avait révélé la nouvelle depuis l’Italie tôt dans la matinée.

Rik Elfrink a confirmé l’intérêt du PSV, tout en précisant que le transfert était encore loin d’être acquis.

De Bruyne est toujours un joueur du Napoli, qui réclamerait une indemnité de transfert pour le laisser partir. L’ancien joueur de Manchester City perçoit également un salaire élevé.

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La démarche du PSV a néanmoins des chances d’aboutir. L’épouse de De Bruyne est originaire de Hasselt, où le couple possède une maison. De là, on peut rejoindre De Herdgang en moins d’une heure.

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Après Turquie - Belgique (1-2), match au cours duquel De Bruyne a marqué une fois, il a été interrogé sur cet intérêt. « Quand je me suis levé ce matin, j’ai vu que beaucoup de gens m’avaient envoyé quelque chose. »

« Pour le moment, je suis ici et je fais simplement mon travail. Je réalise une bonne saison et je suis heureux d’être en forme pour aider l’équipe et de pouvoir jouer des matchs », a-t-il conclu. « Ce qui doit arriver arrivera. »

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De Bruyne a commencé sa carrière de joueur en Belgique, au KRC Genk. Il a rapidement été recruté par le Werder Brême, en Allemagne. Après des passages à Chelsea, Wolfsburg et Manchester City, il est arrivé en Italie la saison dernière.

À Naples, le milieu de terrain de 35 ans traverse une période en dents de scie. Il est souvent gêné par des blessures et serait mécontent du style de jeu de l’entraîneur.