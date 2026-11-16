Kevin De Bruyne, milieu de Naples, plus proche de la MLS ou du championnat saoudien que d’un retour en Premier League à Everton

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Le meneur de jeu de Naples Kevin De Bruyne est jugé bien plus susceptible de rejoindre la MLS ou le championnat saoudien que de faire un retour surprise en Premier League à Everton. Les spéculations autour du milieu de terrain de 35 ans se sont intensifiées alors que son contrat en Italie expire à la fin de la saison.

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Everton, destination peu probable pour le meneur de jeu expérimenté

Selon Football Insider, De Bruyne devrait privilégier un départ vers l’Amérique du Nord ou le Moyen-Orient plutôt qu’un transfert à Everton s’il quitte Naples. Si le club de Serie A dispose d’une option pour prolonger son contrat de 12 mois supplémentaires, il ne l’a pas encore levée. Même après avoir accepté une baisse de salaire pour rejoindre l’Italie, ses émoluments élevés restent un obstacle majeur pour les clubs anglais intéressés.

Un journaliste écarte un retour en Angleterre

L’international belge a quitté Manchester City en 2025 après une décennie riche en trophées, marquée par six titres de Premier League et près de 300 contributions directes à des buts. Après avoir surmonté des problèmes physiques lors de sa première saison à Naples, il a retrouvé la forme cette saison, avec quatre buts et deux passes décisives en 15 apparitions.

Dans le podcast Transfer Insider du média, le journaliste Pete O’Rourke a expliqué pourquoi un transfert à Everton était improbable : « Si De Bruyne devait quitter Naples prochainement, il serait peut-être plus susceptible de rejoindre un autre championnat. »

« La MLS pourrait peut-être l’intéresser, et j’imagine que de nombreux clubs du championnat saoudien aimeraient aussi avoir l’occasion de recruter l’international belge. »

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« Donc, dans l’état actuel des choses, je dirais qu’un retour en Premier League est probablement peu vraisemblable pour De Bruyne. »

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L’attrait financier d’un départ au Moyen-Orient

Si sa décision de rejoindre Naples a montré sa volonté de continuer à évoluer au plus haut niveau en Europe, l’ancien joueur phare de City n’a jamais caché l’attrait financier d’un départ au Moyen-Orient plus tard dans sa carrière.

Évoquant la possibilité d’un départ en Arabie saoudite en 2024 , De Bruyne avait reconnu : « À mon âge, il faut être ouvert à tout. On parle de sommes incroyables à un moment qui pourrait correspondre à la fin de ma carrière. »

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« Parfois, il faut y réfléchir. Si je joue là-bas pendant deux ans, je pourrai gagner une somme incroyable. Avant cela, il m’a fallu jouer au football pendant 15 ans. Je n’atteindrai peut-être même pas encore cette somme. »

« Il faut alors réfléchir à ce que cela pourrait signifier pour la suite. Mais pour l’instant, je n’ai pas encore eu à y penser. »

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Le mercato de janvier suscite un nouvel intérêt

Si Naples tarde à lever son option de prolongation d’un an, l’incertitude entourant l’avenir du milieu de terrain devrait faire les gros titres à l’approche du mercato de janvier 2027. Outre de possibles approches venues de MLS et d’Arabie saoudite, le géant néerlandais PSV Eindhoven s’est également imposé comme un prétendant surprise pour le recruter en milieu de saison . À moins que les dirigeants du club italien n’agissent rapidement pour s’assurer de ses services, De Bruyne sera libre de négocier un précontrat avec des clubs étrangers au début de la nouvelle année.