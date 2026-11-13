Kevin De Bruyne au PSV ? La star de Naples sort du silence sur les rumeurs d’un transfert surprise en Eredivisie

Partager Suivez GOAL sur Google

L’avenir de l’icône belge Kevin De Bruyne fait l’objet d’intenses spéculations, alors que le PSV Eindhoven cherche à réaliser un transfert retentissant en janvier. Le meneur de jeu de Naples, âgé de 35 ans, n’a pas écarté la possibilité d’un transfert surprise cet hiver vers le géant de l’Eredivisie et garde ses intentions pour lui malgré des rumeurs de plus en plus insistantes.

Publicité

De Bruyne répond aux rumeurs de transfert vers l’Eredivisie

De Bruyne a réagi aux rumeurs de plus en plus insistantes le liant à un surprenant transfert au PSV, sans toutefois exclure un retour aux Pays-Bas. Après le récent match de la Belgique contre la Turquie, le joueur de 35 ans a été interrogé directement sur l’intérêt du club d’Eindhoven. Sans confirmer quoi que ce soit, ses réponses ambiguës ont relancé les spéculations sur un éventuel départ de Naples cet hiver.

« Je ne peux pas trop en dire. Pour l’instant, je suis heureux. Je me sens bien et je joue à un bon niveau. Et ce qui arrivera arrivera », a répondu De Bruyne lorsqu’on lui a demandé de s’exprimer sur le sujet, selon HLN. Le meneur de jeu, connu pour son calme sur le terrain comme en dehors, ne semblait pas perturbé par les rumeurs. « Ce n’est pas le moment d’en parler. Je sais comment ça fonctionne. Il y a toujours beaucoup de rumeurs. Je garde mon calme face à ça. Vous me connaissez. Je suis satisfait de mon niveau et de ma condition physique. C’est la seule chose qui compte », a-t-il ajouté.

Le joueur de Naples laisse entrevoir un transfert au PSV en janvier

Interrogé sur le fait de savoir si l’intérêt du grand club néerlandais était réciproque, le joueur de Naples n’a pas pu s’empêcher de sourire, sans dissiper les rumeurs de transfert. Avec une réponse brève à l’image de son caractère, l’ailier a laissé la porte ouverte en quelques mots : « On verra. »

Le fait qu’il refuse d’écarter définitivement les rumeurs laisse penser qu’un transfert à Eindhoven cet hiver reste une possibilité réelle à l’approche du mercato de janvier. Alors que le PSV souhaite renforcer son effectif pour la seconde partie de la saison, sa réponse ambiguë devrait susciter encore plus d’enthousiasme chez les supporters de l’Eredivisie avant le début de l’année suivante.

Publicité Publicité

Le PSV prépare un transfert en janvier

Selon les informations évoquées, le leader de l’Eredivisie cherche à recruter De Bruyne dès le mercato hivernal plutôt que d’attendre l’expiration de son contrat à Naples l’été prochain. Pour mener à bien cette opération, le PSV devrait trouver un accord financier avec Naples, qui pourrait préférer encaisser une somme pour le joueur expérimenté plutôt que de le laisser partir l’été prochain. Obtenir les services d’un joueur du calibre de De Bruyne représenterait une réussite majeure pour l’Eredivisie.

Related Topics

Un transfert à Eindhoven représenterait également une forme de retour au pays pour le Belge, qui passe la fin de sa carrière en Italie. La proximité avec sa famille et ses racines dans la région frontalière font du PSV une destination séduisante pour le milieu de terrain. Après des années passées au sommet du football européen, la possibilité de mener une équipe du PSV jeune et offensive, dirigée par des entraîneurs qu’il connaît, semble séduire le joueur.

Van Bommel donne son feu vert

Mark van Bommel, entraîneur de la sélection belge, connaît bien la situation : il a suivi un parcours similaire en fin de carrière, lorsqu’il a quitté l’AC Milan pour rejoindre le PSV en 2012. L’ancien milieu de terrain estime que l’Eredivisie conviendrait parfaitement au jeu technique de De Bruyne. Van Bommel a souligné que la situation personnelle du joueur et le style de jeu du football néerlandais correspondent parfaitement à ce que le milieu apporte sur le terrain.

Publicité

« Il doit prendre sa décision lui-même, mais il habite tout près et le football néerlandais lui convient », a déclaré Van Bommel. L’entraîneur de la Belgique a mis en avant le jeu offensif qui caractérise le championnat. « Jouer de manière offensive, toujours chercher à jouer... Cela lui convient parfaitement », a ajouté l’entraîneur.