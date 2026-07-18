Après le coup de Jarnac de la Juventus, qui a surpris la Roma en finalisant le transfert de Zaki Chilik, le club de la capitale italienne pourrait contre-attaquer en s’activant pour recruter l’Ivoirien Franck Kessié.

Le milieu ivoirien s’est mis en évidence lors de la Coupe du monde 2026, relançant ainsi les spéculations sur un retour en Serie A.

Toutefois, selon le journaliste italien Alfredo Pedulla, la Roma n’envisage pas pour l’instant de se lancer dans une telle opération.

Selon lui, aucun signe ne laisse présager un accord imminent, aucun contact n’ayant été établi avec l’agent du joueur et aucun échange n’étant prévu.

Le club giallorosso privilégie actuellement d’autres priorités sur le marché des transferts, notamment le renforcement de son attaque.

Le nom de Kessié avait été associé à la Roma ces derniers mois en raison de Frédéric Massara, l’ancien directeur sportif du club, qui avait déjà travaillé avec le joueur à Milan et qui est connu pour son grand intérêt pour son potentiel, Cependant, Bedola confirme que Massara, nommé fin juin directeur exécutif du football à la Juventus, s’active désormais pour recruter l’international ivoirien chez la « Vieille Dame ».

Concernant les discussions entre Kessié et la Juventus, Piedola a commenté : « Malgré la diplomatie et les tentatives habituelles de brouillage, l’intérêt de la Juventus, comme je l’ai déjà mentionné, reste bien présent. »

Le joueur, désormais libre, réclame un salaire de 6 millions d’euros par an, primes comprises, alors que la proposition turinoise est inférieure d’environ 2 millions ; un compromis reste possible.

Pour l’instant, les agents du joueur ivoirien négocient exclusivement avec la Juventus, et le niveau de confiance quant à la conclusion de l’affaire est élevé.

Rappelons qu’Al-Ahli avait officialisé le départ de son milieu de terrain ivoirien au début du mois, après trois années passées chez le champion d’Asie.

Lire aussi : Va-t-il prendre parti contre l’Espagne pour la Palestine ?… La Maison Blanche annonce la position de Trump concernant la finale