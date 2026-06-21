Malgré la défaite de la Côte d’Ivoire face à l’Allemagne (1-2) lors de la deuxième journée de la Coupe du monde 2026, la rencontre a offert une note positive au championnat saoudien, dont les joueurs ont à nouveau frappé sur la plus grande scène du football mondial.

Frank Kessié, l’homme fort d’Al-Ahli, a ouvert le score pour les Éléphants à la 30^e minute, offrant l’avantage à sa nation face aux Allemands et inscrivant son nom au tableau des buteurs du tournoi parmi les représentants de la Ligue Roshen.

Malgré la remontée allemande en seconde période et la qualification des vice-champions du monde pour les seizièmes de finale, la réalisation de Kessié revêt une portée statistique notable.

Selon le réseau mondial de statistiques « Opta », il s’agit d’une première : des joueurs évoluant dans des clubs saoudiens ont marqué pour trois sélections différentes lors d’une même édition de la Coupe du monde.

Le Mexicain Julián Quiñones, attaquant d’Al-Qadisiyah, avait inauguré ce palmarès en inscrivant un but pour son pays face à l’Afrique du Sud.

Il a ensuite été imité par Abdelilah Al-Omari, défenseur d’Al-Ittihad, dont la réalisation face à l’Uruguay a permis à l’Arabie saoudite de s’illustrer.

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Franck Kessié a ensuite parachevé ce triplé en inscrivant un but contre l’Allemagne, offrant ainsi au championnat saoudien un record sans précédent dans l’histoire de ses participations à la Coupe du monde.

La prouesse est d’autant plus notable qu’elle ne s’est pas cantonnée à une seule sélection : elle illustre l’expansion fulgurante du championnat saoudien ces dernières années.

Si Al-Omari a frappé pour l’Asie, Kenyonis a brillé sous les couleurs de la CONCACAF, avant que Kessié n’apporte la touche africaine avec la Côte d’Ivoire.

Ces statistiques attestent que l’influence du championnat Roshen ne se limite plus à attirer des stars mondiales : elle se traduit désormais sur les terrains de la Coupe du monde par l’intermédiaire de joueurs formés dans diverses écoles de football et capables de faire la différence au plus haut niveau.