Kessié lance un défi avant d’affronter la Norvège : « Nous sommes venus pour vivre un moment de victoire »

D’un ton posé, mêlant respect et prudence, la star ivoirienne Franck Kessié a lancé les hostilités avant la rencontre très attendue contre la Norvège. Le milieu de terrain a affirmé que les « Éléphants » aborderaient ce match avec humilité et travail, plutôt qu’avec des effets d’annonce. Un message clair : la discipline prime sur tout.

« Oui, nous allons affronter la Norvège, une équipe qui dispose d’un très bon effectif, avec de très bons joueurs, voire de véritables stars », a déclaré Kessié dans une interview accordée à beIN SPORTS, reconnaissant ainsi la force de l’adversaire et révélant l’intensité de la concentration qui règne au sein du camp ivoirien avant le match.

Le milieu de terrain de l’Al-Ahli saoudien a ajouté : « Comme je l’espère, et comme je l’ai déjà souligné, notre force réside dans l’humilité. Nous nous en tenons au travail, et notre concentration est davantage tournée vers nous-mêmes », une philosophie que Kessié érige en credo pour les ambitions de sa sélection nationale, loin des comparaisons et des pronostics.

Il conclut : « Nous respectons les consignes de l’entraîneur et nous nous attachons à les appliquer. Ce sera un grand match, et nous sommes là pour en profiter. »

Ces déclarations devraient encore faire monter l’impatience des supporters avant une rencontre où la sélection ivoirienne, forte de sa discipline tactique et de son envie de savourer l’instant présent, défiera une équipe norvégienne armée de joueurs de renom capables de mettre en difficulté n’importe quel adversaire.