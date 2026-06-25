Kessié : la route vers la Coupe du monde passe par l'Italie, la Juve en « pole position » pour l'Ivoirien

Figure marquante de laCoupe du monde avec la Côte d’Ivoire, où il a notamment inscrit un but contre l’Allemagne, Franck Kessié pourrait aussi animer le mercato estival des cadors italiens. Le milieu de terrain, déjà vu en Serie A de 2015 à 2022 sous les couleurs de l’Atalanta, de Cesena et du Milan, se rapprocherait de la Juventus. Selon les bookmakers, son arrivée à Turin, après trois ans passés à Al-Ahli en Arabie saoudite, est cotée à 4,00 chez Sisal et Snai.





L’équipe de Luciano Spalletti devance, sur le tableau des cotes, l’Inter, championne d’Italie, proposée à 5,00 pour un changement d’écurie dans le derby milanais. Même cote pour un arrivée au nouveau Napoli de Massimiliano Allegri. Un peu plus loin, à 6,00, se trouve la Roma, où il retrouverait Gian Piero Gasperini qui l’a entraîné à Bergame. La cote grimpe à 7,50 pour une autre option en Ligue des champions, avec Côme, et une nouvelle expérience milanaise quatre ans après son transfert à Barcelone.