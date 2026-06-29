Kessié : la route vers la Coupe du monde passe par l'Italie, la Juve en « pole position » pour l'Ivoirien

Figure marquante de la Coupe du monde avec la Côte d’Ivoire, où il a notamment inscrit un but contre l’Allemagne, Franck Kessié pourrait aussi animer le marché des transferts des grands clubs italiens. Le milieu de terrain envisage un retour en Serie A, championnat qu’il connaît bien pour y avoir joué de 2015 à 2022 sous les maillots d’Atalanta, de Cesena et du Milan. Mais ce retour pourrait s’effectuer sous un autre maillot, celui de la Juventus. C’est en tout cas l’avis des bookmakers, qui cotent son transfert à Turin, après trois ans passés en Arabie saoudite à Al-Ahli, à 4,00 chez Sisal et Snai.





L’équipe de Luciano Spalletti devance, sur le tableau des cotes, l’Inter, champion d’Italie, proposé à 5,00 pour un changement d’écurie dans le derby milanais. Même cote pour un arrivée au nouveau Napoli de Massimiliano Allegri. Un peu plus loin, à 6,00, se trouve la Roma, où il retrouverait Gian Piero Gasperini qui l’a entraîné à Bergame. La cote grimpe à 7,50 pour une autre option en Ligue des champions, avec Côme, et une nouvelle expérience milanaise quatre ans après son transfert à Barcelone.