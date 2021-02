Kepa répond aux rumeurs de départ de Chelsea

Kepa Arrizabalaga affirme n'avoir «jamais pensé à quitter Chelsea» et n'avoir eu «aucun problème» avec Frank Lampard.

Le gardien de but le plus cher du football mondial, avec un prix de 71 millions de livres sterling suspendu au-dessus de sa tête, a subi une période de test ces derniers temps.

Des erreurs coûteuses ont conduit Edouard Mendy à être recruté en tant que nouveau n°1 à Stamford Bridge à l'été 2020, avec de sérieuses questions sur la durée pendant laquelle Kepa resterait en tant que doublure.

Le gardien de 26 ans a déclaré à Tiempo de Juego: «Je n'ai jamais pensé à quitter Chelsea. Lors de ma très bonne [première] saison, nous avons remporté la Ligue Europa, nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions et je jouais pour l'équipe nationale. La deuxième année, nous avons changé d'entraîneur."

«Avec Lampard, il n'y avait pas eu de problème. Je n'ai pas donné ma meilleure version [et] il est vrai que je n'ai pas joué comme je le voulais."

L'international espagnol a commencé la campagne 2020-21 dans les cages de Chelsea. Il a cependant été rapidement remplacé par Mendy et est tombé dans la désuétude à la mi-octobre.

Après avoir signé une prestation mitigée lors d'un match nul 3-3 contre Southampton, Kepa a dû attendre quatre mois pour sa prochaine apparition en championnat.

Il s'est vu attribuer une place de titulaire par Thomas Tuchel pour une victoire 2-0 sur Newcastle, après avoir également été aligné lors d'une victoire en FA Cup à Barnsley juste avant cela.

Kepa en est maintenant à neuf titularisations pour la saison et espère qu'il y en aura d'autres à venir. «Je n'ai aucun problème avec ça [mais] je veux inverser la tendance. Commencez à jouer un peu. Je veux être ici, me sentir mieux et regarder vers l'avenir. «Je ne m'enflamme pas, mais ça fait du bien après l’inactivité. J'espère bientôt pouvoir jouer plus."

«Ce que je veux, c'est me sentir important à Chelsea, revenir au jeu et m'amuser. Dans mon esprit, je crois que je peux le faire. Je n'ai pas peur. Je veux me sentir plus important et travailler. Ce qui va se passer, nous le verrons. »