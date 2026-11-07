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Le gardien d’Arsenal Kepa Arrizabalaga s’apprête à retrouver avec émotion le stade San Mamés de son ancien club, l’Athletic Club, après sa convocation en sélection du Pays basque. Le portier figure dans le groupe de l’Euskal Selekzioa pour affronter le Venezuela, en visite depuis l’Amérique du Sud, lors d’un match amical international à Bilbao le week-end prochain.

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Le gardien au transfert record revient à Bilbao

L’entraîneur d’Osasuna, Jagoba Arrasate, a retenu le natif d’Ondarroa parmi les têtes d’affiche de sa sélection de 22 joueurs pour la rencontre du samedi 14 novembre. Actuellement doublure de David Raya à Arsenal après de précédents prêts au Real Madrid et à Bournemouth, Arrizabalaga avait quitté Bilbao pour Chelsea en 2018. Ce transfert de 80 millions d’euros à Stamford Bridge reste le montant record mondial jamais payé pour un gardien de but.

Trois joueurs évoluant à l’étranger rejoignent un noyau de joueurs du championnat espagnol

Arrizabalaga est accompagné dans le groupe par deux autres joueurs évoluant hors d’Espagne, l’attaquant de l’Udinese Unai Gomez et celui des Bolton Wanderers Gaizka Larrazabal. Le gardien d’Osasuna Aitor Fernandez apporte quant à lui de la concurrence dans les buts. Arrasate s’est une nouvelle fois largement appuyé sur un noyau familier de joueurs de l’Athletic Club, de la Real Sociedad, d’Osasuna et du Deportivo Alaves.

En défense, Dani Vivian, Hugo Rincon et Johaneko Louis-Jean, de l’Athletic, sont accompagnés du trio de la Sociedad Jon Pacheco, Igor Zubeldia et Aihen Munoz, ainsi que d’Inigo Arguibide, d’Osasuna, et d’Einar Galilea, de Malaga.

Au milieu, Arrasate peut compter sur Mikel Jauregizar, de l’Athletic, Benat Turrientes, de la Sociedad, Pablo Ibanez et Ander Guevara, d’Alaves, Asier Osambela, d’Osasuna, et Jon Guridi, de Séville. La star de l’Athletic Oihan Sancet, Kike Barja, d’Osasuna, ainsi qu’Inigo Vicente et Asier Villalibre, du Racing Santander, complètent l’attaque.

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Un match amical historique célèbre des liens culturels

Organisée par le président de la Fédération basque de football, Xabier Goni, la rencontre marquera la première apparition de la sélection depuis sa victoire 3-0 contre la Palestine, le 15 novembre dernier, devant une affluence record de 51 396 spectateurs. Unai Elgezabal, Gorka Guruzeta et Urko Izeta avaient inscrit les buts. Le match de samedi prochain revêt une forte portée culturelle, puisqu’il célèbre le 90e anniversaire du premier gouvernement basque autonome, formé sous la présidence de Jose Antonio Aguirre en 1936.

Aguirre a ensuite créé l’équipe d’Euzkadi en 1937 pour effectuer une tournée en Europe et sur le continent américain pendant la guerre civile espagnole. Le Venezuela entretient également un lien particulier avec la région après avoir accueilli des milliers d’exilés politiques basques fuyant la dictature de Francisco Franco.

Les hôtes veulent préserver leur bilan parfait face au Venezuela

Arrrizabalaga espérera obtenir une rare titularisation dans un environnement familier le week-end prochain, avant de retourner dans le nord de Londres pour reprendre son rôle de doublure sous les ordres de Mikel Arteta après la trêve internationale. Sur le terrain à Bilbao, Euskal Selekzioa cherchera à préserver son bilan historique de 100 % de victoires lors de sa quatrième confrontation avec le Venezuela. Les hôtes avaient auparavant battu les Sud-Américains 4-3 à l’extérieur, à San Cristobal, en juin 2007, 3-1 dans l’ancien stade de San Mames en décembre 2010 et 4-2 à Mendizorrotza en octobre 2018.