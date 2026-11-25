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Kepa Arrizabalaga a évoqué la frustration dans le vestiaire d’Arsenal après le nul 1-1 concédé mardi contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions. Le gardien espagnol a été appelé à jouer à l’Emirates Stadium après le forfait de David Raya, touché à l’épaule.

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Propulsé sur le devant de la scène

Arsenal est toujours invaincu en compétition européenne cette saison, mais l’heure n’était pas à la fête dans le nord de Londres après le nul face au géant allemand . Titularisé pour la première fois de la saison sur la scène européenne, Kepa a pris place dans les buts alors que l’équipe de Mikel Arteta cherchait à consolider sa place parmi les huit premiers de la phase de championnat. Cette occasion s’est présentée à la suite de la blessure tardive du gardien titulaire David Raya , touché à l’épaule lors du match de Premier League contre Newcastle United ce week-end.

L’ancien joueur de Chelsea a bien répondu à la pression, mais il a reconnu que l’équipe avait le sentiment d’avoir laissé échapper deux points face au leader actuel de la Bundesliga. Malgré la qualité de l’adversaire, Arsenal a dominé pendant de longues périodes. « Nous sommes un peu déçus du résultat, a déclaré Kepa sur le site officiel du club. Je pense que c’est un match que nous aurions dû gagner, nous nous sommes créé assez d’occasions. Je pense que nous avons très bien joué contre une équipe très forte. Parfois, le football est ainsi, mais si nous continuons à jouer comme ça et à nous créer autant d’occasions, je pense que nous sommes sur la bonne voie. »

Un dénouement frustrant

L’ambiance à l’Emirates Stadium était électrique, les supporters d’Arsenal poussant leur équipe à inscrire le but décisif en fin de match. Arsenal a tout tenté pour arracher la victoire, mais la défense de Dortmund a tenu bon et les deux équipes se sont partagé les points. Pour Kepa, l’incapacité à marquer ce but tardif a été la principale source de déception dans le groupe après la rencontre.

« Nous voulions gagner, nous jouions devant nos supporters. Nous avons poussé jusqu’au bout, l’ambiance était formidable, je pense que nous sommes passés tout près. Et quand on ne marque pas ce but en fin de match, on est un peu frustré, mais je pense qu’il faut retenir les points positifs. Je pense que nous avons très bien joué, ils sont premiers de Bundesliga. C’est une très bonne équipe et je pense que nous avons bien joué contre eux », a poursuivi le gardien de 32 ans.

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Prêt à répondre présent

Remplacer Raya a demandé à Kepa de s’adapter rapidement sur le plan mental, lui qui a passé une grande partie de la saison dans un rôle de doublure. L’Espagnol a toutefois assuré qu’il était prêt à relever le défi et heureux de pouvoir contribuer au parcours européen de l’équipe. Il a souligné la différence entre cette titularisation et d’autres entrées en jeu imprévues qu’il a dû effectuer par le passé.

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« Au moins, aujourd’hui, j’ai pu m’échauffer avant d’entrer sur le terrain ! », a-t-il lancé en souriant à propos du changement tardif dans le onze de départ. « Mais oui, je suis heureux d’avoir joué, heureux d’avoir aidé l’équipe. C’est pour cela que nous nous entraînons, c’est pour cela que nous sommes là. Quand nous avons l’occasion de jouer, nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes. »

La suite en ligne de mire

Tout reste à jouer dans la phase de championnat de la Ligue des champions à l’approche des dernières journées. Arsenal devra effectuer un déplacement difficile chez le Real Madrid début décembre, une rencontre qui pourrait déterminer sa place finale au classement. Kepa estime que l’équipe doit rester disciplinée alors que le calendrier s’intensifie dans plusieurs compétitions.

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« Cela va se jouer jusqu’au bout, a ajouté Kepa. C’est la Ligue des champions, rien n’est facile. Chaque match est difficile, nous le ressentons à chaque rencontre. Nous devons rester concentrés et avancer étape par étape. Je pense que nous avons un gros match, important, ce week-end. Alors, prenons les jours les uns après les autres. »