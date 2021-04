Keown : "Arteta doit écarter Aubameyang au profit de Martinelli"

L'ancien défenseur des Gunners se prononce en faveur de la mise à l'écart du capitaine de l'équipe, Pierre-Emerick Aubameyang.

Mikel Arteta risque de perdre le respect de son équipe d'Arsenal si le décevant Pierre-Emerick Aubameyang n'est pas relégué sur le banc, a déclaré Martin Keown. L'ancien arrière des Gunners a exhorté le coach espagnol à titulariser Gabriel Martinelli à la place du Gabonais.

Une autre performance sans relief a été produite par le club du nord de Londres le week-end dernier, Liverpool quittant l'Emirates Stadium avec une confortable victoire 3-0.

Aubameyang a montré très peu de choses durant cette rencontre et Keown pense que des décisions fortes doivent maintenant être prises avec le capitaine du club.

L'ancien international anglais a déclaré au Daily Mail: "Arteta a une grande décision à prendre concernant son capitaine. Il a donné l'exemple en écartant récemment Pierre-Emerick Aubameyang pour le derby du nord de Londres. Aubameyang était censé commencer contre les Spurs mais est arrivé tard à la causerie et a été mis de côté. Arteta ne devrait-il pas le laisser tomber en raison de ses performances aussi médiocres que celle contre Liverpool? S'il reste avec lui, il risque de perdre le respect du groupe."

"Arteta doit absolument faire des choix forts"

"Il est temps de lancer Gabriel Martinelli, 19 ans. Il est trop bon pour être assis sur le banc. Ses coéquipiers le voient à l'entraînement et savent ce qu'il peut faire. Ils seront déconcertés par son absence continue. Je sais car je le suis. Utilisez-le à gauche. Utilisez Bukayo Saka, un compère de Martinelli, 19 ans, sur la droite. Titularisez Emile Smith Rowe. Ensuite, vous aurez une équipe qui peut poser des problèmes aux adversaires. Il y avait trop de touristes contre Liverpool", a poursuivi Keown.

"Ils avaient Aubameyang à gauche, Alexandre Lacazette dans l'axe et Nicolas Pépé à droite - trois signatures record du du club - mais ils n'ont pas eu l'énergie et le dynamisme de Smith Rowe et Saka. Les joueurs d’Arsenal n’ont pas le temps de s’apitoyer sur eux-mêmes. Ils doivent rebondir contre une équipe de Prague qui a éliminé Leicester et les Rangers de la Ligue Europa. Arteta a de grandes décisions à prendre. Et il doit impérativement le faire", a conclu l'ex-idole de Highbury.

Aubameyang s'est engagé dans un nouveau contrat lucratif au début de la campagne actuelle, mais ne s'est pas montré digne de cette preuve de confinace. Il a trouvé la cible à 14 reprises cette saison, mais on attendait plus de cet attaquant de 31 ans qui reste sans but marqué en quatre parties.