Kenny Tete se rapproche d’un départ de Fulham : l’Amstellodamois a trouvé un accord personnel

Il semble que Kenny Tete soit sur le point de changer de club avant la fermeture du marché des transferts. Fabrizio Romano indique que le latéral droit de Fulham a trouvé un accord personnel avec Everton, qui négocie désormais avec le club londonien.

Tete est sous contrat avec Fulham jusqu’à la mi-2028, avec une option pour une saison supplémentaire. On sait encore peu de choses sur le prix demandé par Fulham ou sur l’offre d’Everton.

Everton recherche depuis un moment un nouveau latéral droit en raison du départ de l’icône du club Séamus Coleman, et il semble que ce soit Tete. L’Amstellodamois a une valeur marchande de huit millions d’euros.

Tete a longtemps été assuré d’une place de titulaire à Craven Cottage sous les ordres du manager Marco Silva, mais le Portugais est parti pour travailler dans son pays natal, à Benfica.

Álvaro Arbeloa a repris les rênes et, lors du premier match de championnat de la saison contre Chelsea, Tete est resté quatre-vingt-dix minutes sur le banc. Son contemporain Timothy Castagne (30 ans) lui a été préféré.

Tete a en revanche joué quatre-vingt-dix minutes en milieu de semaine en EFL Cup contre l’AFC Wimbledon, ce qui signifie généralement une mauvaise nouvelle concernant sa place de titulaire en Premier League.

Tete a évolué dans le centre de formation de l’Ajax et y a également percé en équipe première. Après 55 matches, il a rejoint l’Olympique Lyonnais, avant d’atterrir à Fulham trois ans plus tard. Tete a disputé à ce jour 145 matches pour ce club.