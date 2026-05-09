Kenneth Taylor affirme ne pas se « préoccuper outre mesure » d’une possible convocation avec les Pays-Bas pour la Coupe du monde. Le milieu de terrain de la Lazio l’a confié au journal De Telegraaf.

Taylor a fait ses débuts avec les Oranje en septembre 2022 et a depuis disputé cinq rencontres internationales. Le milieu de terrain, originaire d’Alkmaar, a joué son dernier match avec les Pays-Bas en mars 2025 contre l’Espagne.

Interrogé sur une éventuelle convocation pour la Coupe du monde, il répond avec franchise : « Mes amis et mes coéquipiers me posent souvent la question. Mais, pour être honnête, je n’y pense pas vraiment. »

« J’ai eu plusieurs contacts avec le sélectionneur, je sais ce qu’il pense de moi et il sait ce qu’il peut attendre de moi. Au final, la décision de me sélectionner ou non lui revient. »

Le point le plus bas de sa carrière internationale reste la défaite 4-0 contre la France en mars 2023, lors de laquelle les Oranje étaient déjà menés 3-0 après vingt minutes et Taylor avait été remplacé dès la 33e minute.

« Sur le moment, c’était dramatique à vivre. Que cela soit clair », explique-t-il. « Mais ces situations m’ont fait grandir, m’ont rendu plus fort et m’ont fait mûrir très vite. Avoir joué contre l’Espagne en Ligue des Nations et marqué un penalty l’a prouvé. »

Enfin, l’arrière droit refuse de s’épancher sur la valeur ajoutée qu’il pourrait apporter à la sélection : « Depuis l’âge de 15 ans, je fais tout par moi-même, en travaillant dur et en jouant bien au football. Je n’ai donc pas besoin de me vendre dans les médias. Au final, c’est le sélectionneur qui décide. »