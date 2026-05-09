Kenneth Taylor affirme ne pas se « préoccuper outre mesure » d’une possible convocation avec les Pays-Bas pour la Coupe du monde. Le milieu de terrain de la Lazio s’est exprimé dans les colonnes de De Telegraaf.

Le milieu de terrain, qui a fait ses débuts avec les Oranje en septembre 2022, compte cinq sélections à son actif. Son dernier match sous le maillot national remonte à mars 2025, face à l’Espagne.

Interrogé sur une éventuelle convocation pour la Coupe du monde, il répond : « Mes amis et mes coéquipiers me posent souvent la question. Mais, pour être honnête, je n’y pense pas vraiment. »

« J’ai eu plusieurs contacts avec le sélectionneur, je connais son avis sur moi et il sait ce qu’il peut attendre de moi. Au final, la décision de me sélectionner ou non lui revient. »

Le point le plus bas de sa carrière internationale reste la défaite 4-0 contre la France en mars 2023, lors de laquelle les Oranje étaient déjà menés 3-0 après vingt minutes et Taylor avait été remplacé dès la 33e minute.

« Sur le moment, c’était dramatique à vivre. Que cela soit clair », explique-t-il. « Mais ces situations m’ont fait grandir, m’ont rendu plus fort et m’ont fait mûrir très vite. Avoir joué contre l’Espagne en Ligue des Nations et marqué un penalty l’a démontré. »

Enfin, l’intéressé refuse de détailler ce qu’il pourrait apporter de plus à la sélection : « Depuis l’âge de 15 ans, je fais tout par moi-même, en travaillant dur et en jouant bien au football. Je n’ai donc pas besoin de me vendre dans les médias. Au final, c’est le sélectionneur qui décide. »