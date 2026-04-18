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SSC Napoli v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
Sam Vreeswijk

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Kenneth Taylor s’est révélé précieux pour la Lazio, qui a créé la surprise en s’imposant sur la pelouse du deuxième du classement, Naples

SSC Naples vs Lazio
SSC Naples
Lazio
Serie A
K. Taylor
M. Cancellieri
T. Basic
M. Zaccagni

Samedi soir, Naples a subi une défaite surprise en Serie A. À domicile, le numéro deux du championnat italien s'est incliné face au numéro dix, la Lazio : 0-2. Kenneth Taylor s'est montré décisif pour les visiteurs grâce à une passe décisive.

Les Romains, qui alignaient Taylor et Tijjani Noslin d’entrée, ont rapidement pris les commandes de la rencontre. Le Néerlandais a adressé un centre au cordeau depuis la ligne de touche pour Matteo Cancellieri, qui a seulement dû pousser le ballon au fond des filets : 0-1.

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Il s’agit de sa deuxième passe décisive, le milieu néerlandais, arrivé l’été dernier en provenance de l’Ajax, ayant déjà inscrit trois buts.

Au bout d’une demi-heure, Noslin s’est également mis en évidence en obtenant un penalty après une faute de Stanislav Lobotka. Mais Mattia Zaccagni s’est heurté à Vanja Milinkovic-Savic, et le rebond a filé bien au-dessus.

Dix minutes après la pause, le score est tout de même passé à 0-2. Un centre à ras de terre de Nuno Tavares a atterri, avec un peu de chance, aux pieds de Toma Basic, qui, complètement démarqué, a inscrit le deuxième but. Naples a failli réduire l'écart par l'intermédiaire du remplaçant Alisson Santos, mais celui-ci a touché le poteau.

Grâce à ce succès, la Lazio remonte à la 9e place. Pour Naples, il s’agit de la première défaite à domicile en championnat depuis le 8 décembre 2024, déjà face à la Lazio.

Au classement, Naples reste à douze points de l’Inter, avec encore cinq journées à disputer. Dimanche, l’AC Milan, troisième, peut revenir à hauteur des Napolitains en cas de victoire contre Hellas Vérone.

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