Goal.com
En direct
Bologna FC 1909 v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
Sam Vreeswijk

Traduit par

Kenneth Taylor révèle qu’un autre club, en plus de la Lazio, s’est manifesté pour le recruter lors du mercato hivernal

K. Taylor
Ajax
Lazio
FC Porto

Kenneth Taylor a quitté l’Ajax pour la Lazio lors du mercato hivernal et s’est immédiatement imposé comme un élément incontournable du onze italien. Pourtant, le milieu de terrain a failli rejoindre le FC Porto sous les ordres de Francesco Farioli, avec qui il avait déjà travaillé à Amsterdam.

L’été dernier, le Néerlandais était déjà tout proche de rejoindre le club portugais, à la demande express de Farioli, avec qui il avait collaboré à l’Ajax.

« Si ce transfert n’a pas abouti, c’est parce que l’Ajax ne voulait pas me vendre à ce club », explique aujourd’hui Taylor au journal De Telegraaf. « Ça m’a bien embêté, vu mes liens avec Francesco. »

« Ce n’était pas une punition, bien sûr. Mais cela m’a obligé à rester six mois de plus à l’Ajax, alors que je pouvais et voulais changer de club. Je n’ai pas eu de mal à passer à autre chose. »

L’hiver dernier, Porto est revenu à la charge, mais le club manquait de budget. « La Lazio Rome m’a alors séduit : un club magnifique, un championnat fantastique et un excellent entraîneur », explique-t-il.

Même s’il se sent désormais épanoui à Rome, le Néerlandais repense encore souvent avec émotion à sa collaboration avec Farioli à l’Ajax. « Même si ça s’est terminé de façon dramatique, ça a été une saison très spéciale pour nous tous. »

« Francesco a véritablement façonné un groupe. Il nous a fait progresser sur le plan footballistique tout en forgeant une véritable cohésion. »

Finalement, Taylor a rejoint la Lazio pour un peu moins de dix-sept millions d’euros. Depuis, il a disputé dix-neuf matchs officiels sous les couleurs romaines, toujours comme titulaire, marquant trois buts et délivrant deux passes décisives.

Publicité