Kenneth Taylor a quitté l’Ajax pour la Lazio lors du mercato hivernal et s’est immédiatement imposé comme un élément incontournable du onze italien. Pourtant, le milieu de terrain a failli rejoindre le FC Porto sous les ordres de Francesco Farioli, avec qui il avait déjà travaillé à Amsterdam.

L’été dernier, le Néerlandais était déjà tout proche de rejoindre le club portugais, à la demande express de Farioli, avec qui il avait collaboré à l’Ajax.

« Si ce transfert n’a pas abouti, c’est parce que l’Ajax ne voulait pas me vendre à ce club », explique aujourd’hui Taylor au journal De Telegraaf. « Ça m’a bien embêté, vu mes liens avec Francesco. »

« Ce n’était pas une punition, bien sûr. Mais cela m’a obligé à rester six mois de plus à l’Ajax, alors que je pouvais et voulais changer de club. Je n’ai pas eu de mal à passer à autre chose. »

L’hiver dernier, Porto est revenu à la charge, mais le club manquait de budget. « La Lazio Rome m’a alors séduit : un club magnifique, un championnat fantastique et un excellent entraîneur », explique-t-il.

Même s’il se sent désormais épanoui à Rome, le Néerlandais repense encore souvent avec émotion à sa collaboration avec Farioli à l’Ajax. « Même si ça s’est terminé de façon dramatique, ça a été une saison très spéciale pour nous tous. »

« Francesco a véritablement façonné un groupe. Il nous a fait progresser sur le plan footballistique tout en forgeant une véritable cohésion. »

Finalement, Taylor a rejoint la Lazio pour un peu moins de dix-sept millions d’euros. Depuis, il a disputé dix-neuf matchs officiels sous les couleurs romaines, toujours comme titulaire, marquant trois buts et délivrant deux passes décisives.