Kenneth Taylor et Tijjani Noslin ont mené la Lazio en finale de la Coppa Italia, où elle affrontera l’Inter

La Lazio s'est qualifiée pour la finale de la Coppa Italia. Les Romains ont obtenu un match nul 1-1 dans le temps réglementaire sur la pelouse de l'Atalanta, puis, comme la prolongation n'a pas fait de différenciation, la rencontre s'est conclue par une séance de tirs au but. Grâce notamment au gardien Edoardo Motta, auteur de quatre arrêts décisifs, et à la transformation de Kenneth Taylor, la Lazio poursuit son parcours dans la compétition. Le 13 mai, la Lazio disputera la finale dans son propre Stadio Olimpico contre l’Inter.

Chez les Bergamasques, Marten de Roon était aligné d’entrée aux côtés d’Éderson. Côté laziale, la touche néerlandaise était encore plus prononcée : Taylor et Tijjani Noslin étaient tous deux titulaires.

Après le 2-2 de l’aller, la double confrontation restait ouverte. Aucune des deux équipes n’a pris de risque inutile, limitant ainsi les occasions. L’Atalanta s’est toutefois montré plus menaçant, mais une volée de Nicola Zalewski, entre autres, n’a pas suffi pour trouver la faille.

La Lazio, elle, guettait le contre-coup et cette tactique ne lui a guère permis de se montrer dangereuse. Le gardien de l’Atalanta, Marco Carnesecchi, n’a donc eu que très peu de travail et, même dans le premier quart d’heure après la pause, l’Italien n’a vu que très peu, voire aucun maillot bleu clair apparaître devant lui.

À l’heure de jeu, le match semblait enfin se débloquer : un centre mal renvoyé par Mario Gila et Motta, gênés l’un par l’autre, revenait à Éderson, mais après consultation du VAR, l’arbitre Andrea Colombo signalait une faute sur Motta.

Dans le même temps, Noslin partait seul derrière la défense bergamasque. Le Néerlandais, préférant tenter sa chance plutôt que de servir un partenaire, voyait son tir repoussé, au grand dam de plusieurs coéquipiers lancés à sa suite.

À la 84^e minute, la Lazio pensait avoir fait le plus dur lorsque Alessio Romagnoli ouvrait le score d’une tête sur corner. Mais deux minutes plus tard, l’Atalanta égalisait par Mario Pasalic, dont la frappe à l’entrée de la surface, déviée par Taylor, terminait dans le coin opposé : 1-1.

Dans le temps additionnel, Atalanta a même frôlé la victoire lorsque Gianluca Scamacca, ancien joueur du PSV, a expédié une tête repoussée sur le poteau par Motta. En prolongation, le score a failli basculer à 2-1, mais le but de Giacomo Raspadori a été annulé pour hors-jeu.

Les prolongations n’ont pas fait de différence, et la séance de tirs au but a été nécessaire pour départager les deux équipes. Les échecs de Nuno Tavares et Domenico Cataldi (Lazio) n’ont pas eu de conséquences, car le gardien Motta a repoussé les tentatives de Scamacca, Davide Zappacosta, Pasalic et Charles De Ketelaere, tandis que Taylor transformait sa tentative.