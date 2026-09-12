La Lazio et l’AC Milan se sont neutralisés samedi au terme d’un duel de football passionnant. Buteur, Tijjani Noslin, et Kenneth Taylor ont encore été d’une grande valeur pour l’équipe à domicile, mais après la pause, le remplaçant Diego Moreira a totalement remis Milan à hauteur : 2-2.

La Lazio, avec Josip Sutalo titulaire aux côtés de Taylor et Noslin, a bien entamé la rencontre, avec Matteo Cancellieri dans le rôle principal. L’ailier droit a d’abord réclamé un penalty, sans l’obtenir, avant d’ouvrir le score à la 10e minute. Un centre à ras de terre a été repris avec vigilance par Cancellieri, qui s’est jeté au second poteau pour marquer.

Dans la phase qui a suivi, le 2-0 semblait davantage dans l’air que le 1-1. Mattia Zaccagni a bien obligé Mike Maignan à réaliser un bel arrêt, mais le gardien français n’a pas pu empêcher ce deuxième but de la Lazio, tombé cinq minutes avant la pause.

Kenneth Taylor a mis le ballon à ras de terre devant le but, ce qui a permis à Tijjani Noslin de se montrer dangereux. L’attaquant a d’abord envoyé le ballon sur la barre, mais sur le second ballon, il a fini par faire mouche : 2-0.

En seconde période, Milan devait donc montrer un tout autre visage, et l’entraîneur Rúben Amorim l’avait parfaitement compris. Le Portugais a procédé à trois changements, dont l’entrée en jeu de Diego Moreira. C’est finalement lui qui a endossé le rôle principal après la pause.

En l’espace de deux minutes, entre la 65e et la 67e, Moreira a frappé à deux reprises. Il a d’abord inscrit le but du rapprochement d’une jolie volée, puis, peu après, il a aussi marqué le 2-2 sur un service d’Adrien Rabiot.

Milan était ainsi revenu d’un seul coup dans le match. En fin de rencontre, les deux équipes se sont montrées incapables de faire plier l’adversaire, et les points ont finalement été partagés. Pour la Lazio, leader, il s’agit du premier accroc de la saison, tandis que Milan occupe la quatrième place de Serie A.