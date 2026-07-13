Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Danilho Doekhi IMAGO
Sam Vreeswijk

Traduit par

Kenneth Taylor et Tijjani Noslin accueillent un troisième Néerlandais à la Lazio

Mercato
D. Doekhi
Lazio Rome
Union Berlin

Danilho Doekhi poursuit sa carrière à la Lazio. C’est ce qu’annonce Fabrizio Romano avec son célèbre « here we go ». Le défenseur de 28 ans s’est engagé avec le club romain jusqu’en juin 2029.

« Exclusivité : Danilho Doekhi à la Lazio, here we go ! », annonce Romano sur X. « Le défenseur central et le club italien sont parvenus à un accord sur les termes du contrat. »

« Il s’agit d’un contrat valable jusqu’en juin 2029. Doekhi se trouve actuellement à Rome pour passer sa visite médicale, après quoi il signera rapidement son contrat. »

Libre depuis l’expiration de son contrat avec l’Union Berlin le 1^(er) juillet, le Néerlandais avait passé quatre saisons en Allemagne.

Arrivé libre en 2022 en provenance du Vitesse, il a disputé 137 matchs officiels sous les couleurs berlinoises, inscrivant au passage 16 buts.

Jeux d'amitié des clubs
Winterthur crest
Winterthur
WIN
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU

Formé au Excelsior, il a ensuite joué pour le Jong Ajax avant de rejoindre le Vitesse en 2018.

Plus tôt cette année, il avait exprimé son souhait de jouer pour le Suriname, mais la FIFA a rejeté sa demande : il n’avait pas encore de passeport surinamais lors de sa dernière apparition avec les Jong Oranje, ce qui lui interdit de changer de sélection.

La Lazio a conclu l’exercice précédent à la neuvième place de la Serie A. À Rome, il retrouvera ses compatriotes Kenneth Taylor et Tijjani Noslin.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google