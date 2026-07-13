Kenneth Taylor et Tijjani Noslin accueillent un troisième Néerlandais à la Lazio

Danilho Doekhi poursuit sa carrière à la Lazio. C’est ce qu’annonce Fabrizio Romano avec son célèbre « here we go ». Le défenseur de 28 ans s’est engagé avec le club romain jusqu’en juin 2029.

« Exclusivité : Danilho Doekhi à la Lazio, here we go ! », annonce Romano sur X. « Le défenseur central et le club italien sont parvenus à un accord sur les termes du contrat. »

« Il s’agit d’un contrat valable jusqu’en juin 2029. Doekhi se trouve actuellement à Rome pour passer sa visite médicale, après quoi il signera rapidement son contrat. »

Libre depuis l’expiration de son contrat avec l’Union Berlin le 1^(er) juillet, le Néerlandais avait passé quatre saisons en Allemagne.

Arrivé libre en 2022 en provenance du Vitesse, il a disputé 137 matchs officiels sous les couleurs berlinoises, inscrivant au passage 16 buts.

Formé au Excelsior, il a ensuite joué pour le Jong Ajax avant de rejoindre le Vitesse en 2018.

Plus tôt cette année, il avait exprimé son souhait de jouer pour le Suriname, mais la FIFA a rejeté sa demande : il n’avait pas encore de passeport surinamais lors de sa dernière apparition avec les Jong Oranje, ce qui lui interdit de changer de sélection.

La Lazio a conclu l’exercice précédent à la neuvième place de la Serie A. À Rome, il retrouvera ses compatriotes Kenneth Taylor et Tijjani Noslin.