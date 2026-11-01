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Kenneth TaylorGetty
Jonathan van Haaster
Traduit par

Kenneth Taylor et Tijjani Noslin à l’origine de la remontée de la Lazio, leader, grâce à une belle action offensive

Lazio Rome vs Cagliari
Lazio Rome
Cagliari
Serie A
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La Lazio a conforté dimanche sa place de leader de la Serie A. L’équipe de Gennaro Gattuso a été loin de convaincre face à Cagliari, mais s’est finalement imposée 2-1. Andrea Pinamonti a inscrit le but de la victoire en fin de match pour les Romains, qui comptent 28 points. L’Inter (25), l’AS Roma (24), Côme (23) et l’AC Milan (21) suivent à distance.

Comme prévu, Gattuso avait réservé une place dans son onze de départ à Josip Sutalo et Kenneth Taylor, joueurs actuels ou anciens de l’Ajax. Tijjani Noslin évoluait en outre à la pointe de l’attaque. Danilo Doekhi a débuté sur le banc.

Après un début de match peu animé au Stadio Olimpico, Cagliari a ouvert le score à la surprise générale. Alieu Fadera a empêché le ballon de sortir de justesse avant de servir M’Bala Nzola, qui a trompé Christos Mandas : 0-1.

La Lazio devait réagir et a égalisé avant la pause. Noslin et Taylor ont multiplié les combinaisons, puis l’attaquant a remis le ballon à Gustav Isaksen. Le Danois a marqué d’une superbe frappe du gauche : 1-1.

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Après la pause, Taylor a participé à plusieurs attaques dangereuses de la Lazio, sans que ses initiatives et ses combinaisons débouchent sur un but. La perte de points se profilait, jusqu’à ce que le score passe finalement à 2-1 juste avant la fin.

Isaksen, auteur d’un bon match, a adressé un centre précis à Alfonso Pedraza, qui a envoyé le ballon au second poteau d’un geste acrobatique. Pinamonti a surgi à la manière de Filippo Inzaghi et a marqué de la tête : 2-1.

La Lazio décroche ainsi, pour la cinquième fois cette saison, une victoire avec un seul but d’écart. Dimanche prochain, un déplacement difficile à Naples attend la Lazio. Cagliari, onzième, recevra Frosinone la veille et devra faire sans Adam Obert, qui a reçu un deuxième carton jaune juste avant la fin.

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