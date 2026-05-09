Kenneth Taylor a quitté l’Ajax pour la Lazio lors du mercato hivernal, et s’est immédiatement imposé comme un élément incontournable du onze italien. Pourtant, le milieu de terrain a failli rejoindre le FC Porto sous les ordres de Francesco Farioli, avec qui il avait déjà travaillé à Amsterdam.

L’été dernier, le Néerlandais était déjà sur le point de s’engager avec les Dragons, à la demande express de Farioli, son ancien coach à l’Ajax.

« Ce transfert n’a pas eu lieu parce que l’Ajax ne voulait pas me céder à ce club », explique aujourd’hui Taylor au journal De Telegraaf. « J’en ai été frustré, compte tenu de mes liens avec Francesco. »

« Ce n’était pas une punition, bien sûr. Mais cela m’a obligé à rester six mois de plus à l’Ajax, alors que je pouvais et voulais changer de club. Je n’ai pas eu de mal à passer à autre chose. »

L’hiver dernier, Porto est revenu à la charge, mais le club portugais manquait de budget. « La Lazio Rome m’a alors séduit : un club magnifique, un championnat fantastique et un excellent entraîneur », explique-t-il.

Même s’il se sent désormais épanoui à Rome, le Néerlandais repense encore souvent avec émotion à sa collaboration avec Farioli à l’Ajax. « Même si ça s’est terminé de façon dramatique, ça a été une saison très spéciale pour nous tous. »

« Francesco a vraiment façonné un groupe. Il nous a fait progresser sur le plan footballistique et, surtout, il a créé un collectif soudé. »

Finalement, Taylor a rejoint la Lazio pour un peu moins de dix-sept millions d’euros. Depuis, il a disputé dix-neuf matchs officiels sous les couleurs romaines, toujours comme titulaire, marquant trois buts et délivrant deux passes décisives.