Kenneth Perez très sévère après PSV - Feyenoord : « Il n’a pas touché un seul ballon correctement »

Bien que Feyenoord soit parvenu à revenir dans le match face au PSV en seconde période, la qualité du jeu n’était toujours pas au rendez-vous selon Kenneth Perez. Il l’a déclaré après la rencontre sur ESPN.

« Ça allait sans cesse d’un camp à l’autre, c’était une sorte de football où tout le monde court dans tous les sens », commence Perez. « C’était plaisant à regarder, mais la qualité n’était pas terrible. Ce Ferri… Je ne pense vraiment pas qu’il ait réussi un seul bon contrôle de balle aujourd’hui. »

Perez comprend que l’attaquant de Feyenoord ait eu beaucoup de mal à se distinguer dans ce match, mais il en attendait tout de même davantage. « Bien sûr, ses conditions de travail étaient difficiles : il était souvent isolé et se faisait malmener. »

« Mais c’est comme ça que le jeu de Zechiël peut s’exprimer. Si Ferri lui remet le ballon, Zechiël peut se démarquer de son adversaire. Et ça n’est presque jamais arrivé », conclut Perez.

« En attaque, on serait évidemment ravi d’avoir quelqu’un qui sait faire ça. On peut bien s’agacer contre lui pendant 89 minutes en se disant : “Allez, participe un peu.” Mais là… »

Du côté de Feyenoord, la qualité devait surtout venir dimanche d’Anis Hadj Moussa, auteur du but du 1-1. L’Algérien s’est montré dangereux à plusieurs reprises dans la surface en fin de match, mais le but de la victoire n’est pas venu à Eindhoven.

Feyenoord reste donc en tête de l’Eredivisie, avec quatre points d’avance sur l’AZ et le PSV. Le club d’Alkmaar affrontera le FC Twente plus tard dimanche.