Kenneth Perez tire une conclusion sévère à propos d'un joueur de l'Ajax : « C'est dramatique de voir jouer de cette manière »

Bram van Polen et Kenneth Perez ne tarissent pas d'éloges sur Josip Sutalo, comme ils l'ont déclaré dans l'émission « Dit Was Het Weekend »d'ESPN. L'ancien défenseur du PEC Zwolle compare d'ailleurs le Croate à Nick Verschuren, prêté par l'Ajax, qui, lui, a su le séduire.

« Il a déjà reçu plusieurs compliments », commence l'ancien capitaine du PEC à propos du joueur prêté par l'Ajax. « Il se jette parfois comme un possédé sur certains ballons. Beaucoup de défenseurs de l'Eredivisie auraient encore des choses à apprendre de lui. »

« Il ne recule devant aucun duel, même si c’est parfois un peu à l’aveuglette et qu’il se jette assez vite au sol. Mais il se donne vraiment à fond pour tout et il anticipe très bien les tirs. Il ne se jette pas à terre pour le plaisir », poursuit-il.

Van Polen voit toutefois quelques points à améliorer en matière de possession de balle chez le jeune défenseur du FC Volendam, qui a livré un bon match dimanche contre Feyenoord (0-0). Mais sur le plan défensif, il le trouve très solide et le juge même meilleur que son concurrent à l’Ajax, Sutalo.

« Défensivement, je le trouve meilleur, oui. Purement en défense », conclut Van Polen, après quoi Perez tente tout de même d’apporter une nuance en indiquant que Sutalo doit défendre cette année sur de très grands espaces, ce qui était moins souvent le cas sous Farioli.

« Tu dis ça parce que tu vois Sutalo jouer sur de grands espaces maintenant. Mais Sutalo, sous Farioli, était un très, très bon défenseur », intervient le Danois, après quoi Van Polen fait remarquer que Volendam défend aussi parfois sur de grands espaces et que Verschuren s'en sort très bien.

« Mais la façon dont Sutalo se positionne sur ce but de Van Rooij, on ne voit presque jamais ça chez Verschuren », poursuit Van Polen, avant que Perez ne l'interrompe. « Oui, mais Sutalo est catastrophique dans ce style de jeu. Sutalo n’est pas fait pour jouer à l’Ajax avec ce style de jeu. Mais sous Farioli, c’était un très bon défenseur. Ça facilite les choses pour tout le monde quand on défend dans des espaces restreints. C’est logique », conclut l’ancien joueur de l’Ajax.