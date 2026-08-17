Si l’on en croit Willem Vissers, l’entraîneur de l’Ajax Míchel Sánchez devrait désormais tenir ses conférences de presse en espagnol, avec un interprète à ses côtés. C’est ce qu’a déclaré le journaliste de De Volkskrant lundi soir dans Voetbalpraat sur ESPN.

Ces derniers temps, Míchel tient souvent ses conférences de presse en anglais. Vissers avoue cependant avoir « beaucoup de mal avec ça ». « Cet homme n’y peut rien. Il vient d’Espagne et parle à peine anglais. C’est déjà mieux qu’il y a un mois. »

« Mais au bout d’un quart d’heure assis là, je deviens fou. J’ai même délibérément arrêté de poser des questions, parce que je me bloque un peu. Je ne peux tout simplement pas écouter ça. Si vous ne parlez pas anglais, il faut mettre un interprète à côté. »

« Quelle entreprise fait ça, franchement ? Vous êtes une grande multinationale et vous faites venir quelqu’un qui ne parle pas du tout la langue. Même la langue que les autres personnes dans le pays, l’anglais, parlent bien. Et ensuite, vous essayez d’y expliquer ce que les journalistes demandent. »

« Je n’arrivais pas à tirer le moindre sens de ses réponses. Les joueurs disent aussi qu’ils comprennent tout, mais visiblement, ils ne comprennent pas. Parce qu’ils ne savent plus quoi faire. Je pense quand même que c’est un bon entraîneur, mais je trouve ça très laborieux », a ajouté le journaliste.

Kenneth Perez est du même avis. « C’est tout simplement pénible à regarder. Moi aussi, j’ai regardé ça hier », raconte le consultant.

« Le problème aussi, c’est que si vous ne maîtrisez pas la langue, vous ne pouvez pas vraiment bien expliquer aux journalistes ce que vous voulez réellement dire. Alors faites-le dans votre langue maternelle, parce que c’est comme ça que vous pouvez vraiment aller à l’essentiel. Ce n’est tout simplement pas agréable à regarder. Dans ce cas, autant ne pas tenir de conférences de presse », conclut Perez.