Kenneth Perez s’agace du comportement des supporters de l’Ajax : « Peut-être vaut-il mieux qu’ils continuent ainsi. »

Samedi, au Johan Cruijff ArenA, les joueurs de l’Ajax ont formé une haie d’honneur pour saluer le champion national, le PSV, juste avant le coup d’envoi. Pourtant, pour Kenneth Perez, cette tradition n’a plus lieu d’être, en raison du comportement des supporters ajacides.

Les joueurs ajacides ont bien applaudi leurs homologues lors de leur entrée sur la pelouse, mais, en arrière-plan, les sifflets nourris d’une partie du public ajacide ont clairement dominé.

« Une haie d’honneur est un phénomène rare aux Pays-Bas », a souligné le présentateur Milan van Dongen dans l’émission Dit was het Weekend. « Peut-être vaut-il mieux que cela reste ainsi », a renchéri Perez.

« Bien sûr, ce n’est pas agréable quand le public se met à siffler. J’ai trouvé que les joueurs de l’Ajax se sont très bien comportés. Ils ont tous applaudi et n’avaient pas l’air de s’ennuyer. »

« Mais quand tout le stade siffle, cela enlève un peu de son charme à mes yeux », regrette Perez. Son collègue analyste Bram van Polen ajoute : « Les gens ont du mal à accepter le changement. »

« Peut-être faudrait-il le faire plus souvent ; j’ai trouvé ça très beau, mais le public ajacide n’a pas vraiment joué le jeu », ajoute Van Polen.

À peine l’hommage rendu, l’Ajax semblait encore endormi : après seulement 33 secondes, Ricardo Pepi ouvrait le score pour PSV. Les Ajacides ont finalement arraché le nul dans les arrêts de jeu grâce à leur star Mika Godts (2-2).