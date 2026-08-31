Kenneth Perez trouve étrange qu’Anis Hadj Moussa n’ait plus joué un rôle significatif dimanche lors du match d’Eredivisie VriendenLoterij entre Feyenoord et l’ADO La Haye. C’est ce qu’il explique dans Voetbalpraat sur ESPN.

Feyenoord a évité la défaite dimanche contre l’ADO. Les visiteurs ont pris une avance de 0-2 à De Kuip, mais des buts d’Ayase Ueda et d’Anis Hadj Moussa ont finalement permis d’arracher le 2-2.

Dans Voetbalpraat, il est question de l’importance de Hadj Moussa pour Feyenoord. « C’est vraiment presque le seul qui crée quelque chose, qui a une vraie créativité et qui provoque quelque chose », affirme Sjoerd Mossou.

« Et surtout contre un ADO qui défendait à dix à une distance de trente ou quarante mètres… Imaginez qu’il ne soit pas là. »

Perez trouve justement frappant qu’Hadj Moussa n’ait plus joué un rôle significatif dans les dernières minutes, alors que Feyenoord cherchait le 3-2. « Vous savez ce qui était si drôle ? Il y avait 2-2, encore 7,5 minutes à jouer, dont quatre minutes de temps additionnel. Je regardais ce match et je me demandais pourquoi ils passaient autant par la gauche. À 86:32, c’était la dernière fois qu’Hadj Moussa touchait le ballon », raconte l’analyste.

« C’est le seul joueur de champ à ne pas avoir touché le ballon lors des sept dernières minutes. Cela vient évidemment des coéquipiers de Feyenoord, parce que qui veut avoir le ballon à Feyenoord ? Hadj Moussa. Mais ils ont continué à passer par la gauche. Je me suis dit : ils sont devenus fous ou quoi ? »

« Il aurait simplement dû exiger que ces milieux de terrain le servent. Là, il se passe quelque chose. J’ai trouvé ça tellement étrange ! », conclut Perez.