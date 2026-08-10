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Sam Vreeswijk

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Kenneth Perez est stupéfait par l’Ajax : « Je trouve ça vraiment très étrange. Alors, à quel point êtes-vous réellement bons ? »

Zwolle vs Ajax
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L’Ajax a lancé dimanche sa nouvelle saison en Eredivisie, sponsorisée par la VriendenLoterij, avec une victoire 0-2 sur la pelouse du PEC Zwolle. Même si cela n’a pas été facile, a constaté Kenneth Perez.

« Ce n’était pas mauvais, ce n’était pas bon », estime Perez dans Voetbalpraat sur ESPN. « Ce qui me frappe toujours, quand on recrute autant et qu’on a des joueurs au-dessus de la moyenne, c’est qu’il n’y avait absolument aucune sérénité alors qu’ils jouaient à onze contre neuf. »

Perez fait ainsi référence à la partie du match durant laquelle Sherel Floranus avait déjà été expulsé sur carton rouge. « Quand tu as le ballon à ce moment-là, tu joues à onze contre neuf. »

Selon l’analyste, cela devrait créer une situation dans laquelle l’Ajax fait circuler le ballon et peut balader l’adversaire.

« Je trouve étonnant qu’en étant l’Ajax, Feyenoord ou le PSV, tu ne puisses en fait pas faire un grand toro contre Zwolle. Si Zwolle ajoute brièvement un attaquant, puis utilise un long ballon tôt, c’est branle-bas de combat. Je trouve ça vraiment sérieusement étrange. »

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« Ils ne marquent que parce que Zwolle a perdu le ballon au milieu de terrain, et ils se sont retrouvés à quatre, ou trois contre deux. Là, je me dis : quelle valeur ça a alors ? À quel point es-tu vraiment bon ? », conclut-il.

L’Ajax n’a fait la différence contre le PEC qu’en fin de match. Grâce à des buts de Jorthy Mokio (76e) et Julian Brandt (90e+5), le club d’Amsterdam s’est imposé 0-2.

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